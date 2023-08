Scopre i tradimenti del marito. E lui la massacra di botte: la violenza choc dello straniero

Era venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito, chiedendogliene poi conto. E per tutta risposta, da allora il coniuge l'avrebbe più volte massacrata di botte, picchiandola e minacciandola anche davanti ai figli minorenni. Queste le accuse che hanno portato nelle scorse ore alla denuncia e all'allontanamento dalla casa coniugale di un uomo di 38 anni originario del Bangladesh. Quest'ultimo dovrà rispondere di maltrattamenti ai danni della consorte, una connazionale di 29 anni, per una vicenda che arriva da Bologna. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, tutto ebbe inizio ormai cinque anni fa: la coppia, sposata da un decennio, si era stabilita da tempo nel capoluogo dell'Emilia Romagna. E sul finire del 2018, dando un'occhiata allo smartphone del marito, la giovane aveva notato una lunga serie di messaggi che lasciavano a quanto sembra poco spazio ai dubbi: l'uomo aveva l'amante.

Dopo questa scoperta, la ragazza aveva interrogato il coniuge, esigendo spiegazioni e non nascondendo la rabbia per quel che aveva appena scoperto. Un atteggiamento che l'uomo non avrebbe affatto gradito, tuttavia: in un primo momento avrebbe negato tutto, dicendosi offeso e minacciando di chiedere il divorzio. Ma da allora, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il loro rapporto sarebbe stato caratterizzato da numerosi episodi di violenza: il marito le avrebbe più volte messo le mani addosso, al culmine di discussioni fattesi sempre più frequenti e sempre più accese. Non solo: le avrebbe rivolto vere e proprie minacce, in alcune occasioni. “Non sei una buona madre - le avrebbe detto - ti faccio violentare" . Intimidazioni e percosse sarebbero andate avanti per un lustro: in più casi, secondo quanto dichiarato in un secondo momento dalla giovane, il marito l'avrebbe colpita con schiaffi e pugni al volto, stringendole poi con forza il collo fin quasi a farle perdere conoscenza.

In alcune circostanze, lo straniero l'avrebbe minacciata con l'utilizzo di un coltello da cucina. Aggressioni che si sarebbero non di rado concretizzate anche davanti ai due figli della coppia, entrambi minori. E solo pochi giorni fa, la vittima ha trovato la forza di denunciare quel che avrebbe subìto: la donna si è recata dai carabinieri, mettendo al corrente le forze dell'ordine della situazione che si era ormai da un quinquennio venuta a creare fra le mura domestiche. E dopo aver sporto querela, il gip di Bologna ha emesso ordinanza cautelare di allontanamento dello straniero dalla casa di famiglia e di divieto di avvicinamento alla vittima. Il provvedimento è infine stato eseguito dai militari dell'Arma e a breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi.