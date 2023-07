Torna ubriaco, picchia la compagna incinta e devasta casa: la follia dello straniero

Sarebbe rientrato a casa ubriaco, iniziando a prendere a calci i mobili. E poi avrebbe aggredito la compagna, una donna italiana, incurante del fatto che quest'ultima fosse incinta. Protagonista della vicenda che arriva da Piacenza è un cittadino di origine nordafricana, il quale è stato per il momento allontanato da casa. Le indagini della procura locale, però, sono a quanto sembra ancora in corso. E come previsto dal Codice Rosso, l'uomo potrebbe potenzialmente essere raggiunto nei prossimi giorni da una misura cautelare. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio risale alle scorse ore e si sarebbe concretizzato nell'abitazione in cui viveva da tempo la coppia, a Torino nel quartiere Barriera Milano. Lo straniero avrebbe trascorso la serata in un locale cittadino, consumando bevande alcoliche in quantità. A tal punto da prendersela con gli arredi, una volta fatto ritorno all'abitazione che condivideva con la donna.

La fidanzata le avrebbe quindi chiesto conto del suo atteggiamento e fra i due sarebbe presto scoppiata una lite. Con la discussione che sarebbe degenerata in via definitiva quando l'uomo, ormai del tutto fuori di sè, sarebbe passato direttamente dalle parole ai fatti: si sarebbe scagliato con forza addosso alla compagna, rifilandole schiaffi e pugni a più riprese. Le avrebbe peraltro messo le mani addosso infischiandosene del fatto che la vittima fosse in dolce attesa, facendola inoltre stramazzare a terra. E non contento, sarebbe poi tornato a sfogare la propria collera sui vari oggetti trovati in casa, devastando l'appartamento. L'aggredita, temendo evidentemente per la propria incolumità, non ha potuto far altro che rialzarsi e darsi alla fuga. E si sarebbe allontanata di corsa di qualche decina di metri, fermandosi poi in strada e scoppiando in un pianto a dirotto.

La sua presenza ha attirato l'attenzione di un passante, il quale le si è avvicinato chiedendole se avesse bisogno d'aiuto. E dopo esser stato messo al corrente dei fatti, ha subito allertato le forze dell'ordine. La donna è stata successivamente trasportata in ospedale, per gli accertamenti del caso. E agli inquirenti ha fatto sapere che non si trattava di un episodio isolato: già in altre occasioni, in passato, il compagno l'avrebbe picchiata. Su queste basi, è quindi scattata la legge del Codice Rosso (proposta ed approvata su input della Lega, ormai quattro anni fa) che tutela le donne vittime di violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Le autorità hanno quindi disposto per lo straniero l'allontanamento dall'appartamento in questione. E a breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi.