Tragedia sulle Alpi: morti due sciatori dopo una caduta, uno è italiano

Tragedia sulle Alpi, in Alta Savoia. Due sciatori, un italiano e un francese, sono morti dopo una caduta in due distinti incidenti. Come confermato dalla gendarmeria d'alta montagna di Chamonix, la prima vittima è un cittadino francese di circa 30 anni: l'uomo è deceduto "in seguito alla caduta" in un crepaccio. L'uomo stava sciando sul Col des Dômes in direzione delle Dômes de Miage, nel comune di Contamines-Montjoie, poi la drammatica caduta: sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non c'è stato niente da fare.

Il secondo incidente è avvenuto un'ora dopo e ha coinvolto un cittadino italiano di 40 anni: l'uomo, originario del Trentino-Alto Adige, è caduto in un crepaccio in discesa, lungo il percorso della Vallée Blanche. L'uomo era socio del Club alpino italiano (Cai) si trovava sul versante francese del massiccio del Monte Bianco per un'uscita in fuoripista insieme a una ventina di persone.

In base a una primissima ricostruzione resa nota dai servizi di emergenza, probabilmente al suo passaggio sopra un ponte di neve, la coltre bianca ha ceduto sotto gli sci. La vittima è dunque sprofondata in un crepaccio, una fenditura del ghiacciaio, per circa 30 metri.

Immediato l'intervento in elicottero dei gendarmi-soccorritori del Pghm di Chamonix, che al termine di una lunga operazione sono riusciti a estrarre il corpo. Nonostante i tentativi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.