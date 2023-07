"Tre persone sanno cosa è successo a Kata". L'accusa-choc dell'avvocato

Ci sono almeno tre persone che con tutta probabilità conoscono l'esatta dinamica del rapimento della piccola Kataleya Alvarez, incluso il movente. Al momento, però, sarebbero a quanto pare apparse piuttosto restie a parlare. Questo il "j'accuse" di uno degli avvocati della famiglia della bambina scomparsa dall'ex-Hotel Astor di Firenze lo scorso 10 giugno. Gli inquirenti stanno continuando ad indagare, cercando di approfondire ulteriormente i pochi indizi forniti dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona. Sono riusciti a ricostruire il probabile percorso seguito dai sequestratori, ma la bimba sembra essersi letteralmente volatilizzata. Secondo Filippo Zanasi, l'avvocato che insieme alla collega Sharon Matteoni rappresenta il padre e la madre di Kata, ci sarebbero però tre individui che potrebbero dare una svolta alle indagini con le loro testimonianze. Gli stessi che a quanto pare si occupavano della "gestione" dell'ex-albergo occupato abusivamente e sgomberato qualche settimana fa.

"Probabilmente si tratta di un rapimento organizzato, qualcuno ha preso Kata e non sappiamo come. Fa pensare a qualcosa di grosso, ad attività illecite che proliferavano in quell’ambiente - ha dichiarato Zanasi al quotidiano La Nazione - c’è chi sa bene cosa è successo quel giorno e perché. Almeno tre persone". Stando a quanto ipotizzato dal legale, le tre persone in questione sarebbero una donna di origini romene, un uomo originario del Perù e l'"aiutante" di quest'ultimo. Proprio in virtù del ruolo che si erano ritagliati, i tre sarebbero a conoscenza dei motivi alla base del sequestro e forse anche dei nomi dei colpevoli. Nessuno di loro, però, avrebbe a quanto sembra fornito dettagli decisivi ai fini dell'indagine. Zanasi si è poi soffermato sul fatto che, proprio nelle ore immediatamente precedenti alla sparizione della giovanissima, altri tre tizi si presentarono all'Astor cercando lo zio di Kataleya.