Tredicenne muore investito in bicicletta da un'auto pirata

Stava passeggiando a bordo della sua bicicletta, quando è stato travolto da un'automobile che non si è fermata. Lo schianto è avvenuto verso le 20,30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Un altro ragazzino che era vicino alla vittima è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale. Gli accertamenti e le indagini per individuare l'auto pirata sono condotte dai carabinieri.

L'allarme è stato lanciato immediatamente dai

residenti della zona, che hanno udito un forte colpo provenire dalla strada. I carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia, sono al lavoro per raccogliere le informazioni necessarie e individuare il responsabile.