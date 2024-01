Trento, uccide la compagna a coltellate e poi si impicca

Articolo in aggiornamento

Doppia tragedia questa mattina in Trentino. Un uomo di 45 anni, Igor Moser, ha ucciso a coltellate la compagna di 37 anni, Ester Palmieri, e poi si è suicidato tramite impiccagione. L'omicidio si è consumato in un'abitazione di Montalbiano, una frazione di Valfloriana, in provincia di Trento. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto in un casolare nel comune di Molino di Fiemme. La coppia aveva tre figli maschi, il più piccolo di 5 anni.

Usato un coltello da cucina

L'omicidio è avvenuto a casa della donna attorno alle ore 9. Il 45enne avrebbe colpito la compagna con un coltello da cucina. La donna, ferita in modo grave al collo, sarebbe morta per dissanguamento. Subito dopo l'uomo si è tolto la vita impiccandosi nel casolare in cui si era trasferito da qualche mese. Pare, infatti, che la coppia fosse in fase di separazione.

Le indagini

Al momento della tragedia i bambini erano a scuola. Stando a quanto emerge dalle indagini condotte dai carabinieri di Cavalese, il 45enne non avrebbe accettato la fine della relazione con l'ormai ex compagna. Circostanza che, secondo chi indaga, avrebbe innescato l'omicidio-suicidio. Tuttavia non risultano denunce precedenti per maltrattamenti né che sia stato mai attivato il Codice Rosso.

Chi era Ester Palmieri