Trovato un cadavere nel Reggiano: è il commerciante sparito nel 2014

Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle campagne di Castelnuovo di Sotto, nel Reggiano. Gli inquirenti ritengono che possa trattarsi di Gaetano Impellizzeri, 47 anni, l'agente di commercio siciliano sparito nel febbraio del 2014 durante un viaggio di lavoro. Per la conferma dell'identità bisognerà attendere l'esito dell'autopsia, disposta per sabato mattina, e il campionamento del Dna affidato ai Ris di Parma. Del cold case si era occupata anche il programma televisivo "Chi l'ha visto?".

Il ritrovamento del corpo

Il cadavere, seppellito sotto 50 centimetri di terreno, era avvolto in un grosso sacco nero. A trovarlo sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia che, sulla scorta di una segnalazione anonima, hanno dato seguito alle operazioni di scandaglio nelle campagne di Castelnuovo di Sotto mediante un echo-scanner.

L'identità della vittima

L'identità della vittima non è stata ancora confermata ufficialmente. Chi indaga ritiene che possa trattarsi di Gaetano Impellizzeri, l'agente di commercio messinese sparito nel nulla il 10 febbraio del 2014. Quel giorno il 47enne, che si occupava della compravendita di elettrodomestici e automobili, era partito per un viaggio di lavoro dall'aeroporto di Trapani-Birgi diretto a Bergamo. Una volta atterrato aveva telefonato alla compagna. Da quell'ultima chiamata svanì nel nulla. A denunciare la scomparsa, all'epoca, furono i suoi familiari.

Le indagini

Probabilmente, ipotizzano gli inquirenti, l'uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco non distante dal luogo in cui è stato trovato, vicino a una vecchia casa coloniale, dopo essere stato attirato in una trappola. I primi accertamenti, però, tenderebbero a escludere un contesto di criminalità organizzata. Qualche informazione in più si avrà dall'autopsia e dai successivi accertamenti investigativi. Al momento c'è massimo riserbo sulle indagini e sulla segnalazione anonima che ha permesso di ritrovare il cadavere.