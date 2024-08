Alessandria, uccide a colpi di pistola la ex moglie e il figlio disabile, poi si toglie la vita

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La tragedia

Articolo in aggiornamento

Tragedia familiare a Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria, dove un uomo di 67 anni, Luciano Turco, ha ucciso la ex moglie e il figlio disabile, poi si è tolto la vita. La donna si chiamava Giuseppina Rocca e aveva 66 anni. Il figlio, Daniel Turco, di 44 anni, era costretto in sedia a rotelle da vent'anni a causa di un incidente in moto avvenuto nel 1993.

La tragedia

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la tragedia si è consumata in un appartamento di via Oberdan dove Giuseppina Rocca, detta Pinuccia, viveva assieme al figlio Daniel. Lei e il marito si erano separati vent'anni fa. Turco, infatti, risiedeva da tempo nell'Ovadese.

A dare l'allarme al 112, attorno alle 9.30 di questa mattina, sarebbe stato il fratello della donna che ogni mattina andava a trovarla. Quando è entrato in casa ha trovato il cadavere della sorella, dell'ex cognato e del nipote.