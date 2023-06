Ucciso a botte: chi sono i romeni-killer di Alessandro Castellaccio

Si chiamano Ion Voicu, 35 anni, e Mircea Nasad, 51 anni, i presunti assassini di Alessandro Castellaccio, il 41enne ucciso a botte davanti a un bar del centro di Tivoli, per aver chiesto a un gruppetto di romeni di abbassare il volume della musica. Entrambi incensurati, i due indagati si trovano in carcere con l’accusa di concorso in omicidio di volontario. Ad arrestarli sono stati i carabinieri della Compagnia Tiburtina che, nella mattinata di mercoledì, hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare firmata dal gip Emanuela Maria Francia su richiesta della procura.

Chi sono i due romeni arrestati

Residente nell’Empolitano, Ion Voicu è sposato, ha due figli e lavora come manovale. L’altro, Mircea Nasad, è un operaio e condivide un appartamento con un connazionale nel centro di Tivoli. Quest’ultimo, secondo chi indaga, sarebbe colui che ha infierito reiteratamente sul 41enne: avrebbe continuato a colpirlo con violenti calci al volto anche quando era disteso sull’asfalto già privo di sensi. Inoltre, nella sua abitazione, sono state trovate scarpe sporche di sangue " indicate dal coinquilino - si legge nell’ordinanza del gip - come quelle indossate dal 51enne la sera dei fatti ”.

La testimonianza-chiave

A imprimere una svolta decisiva nelle indagini è stato uno dei passanti che ha assistito al brutale pestaggio, tentando invano di frapporsi tra la vittima e i due romeni. " Lo ha colpito con calci al viso come a un pallone ", ha raccontato il testimone agli investigatori. Decisive sono anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza puntate nella piazzola dove si è consumata l’aggressione, filmati che hanno consentito di identificare in breve tempo i presunti assassini.

L’autopsia sulla salma