Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: chi sono i due ex fidanzati di cui si sono perse le tracce a Vigonovo

Due ragazzi veneti, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, entrambi 22enni, sono scomparsi da sabato 11 novembre. Oltre a essere compagni di corso all'università, sono stati anche fidanzati per un breve periodo. È stato attivato il piano per le persone scomparse e le ricerche dei carabinieri, che hanno schierato anche reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari, si stanno concentrando in tutto il Nordest.

L'ultimo avvistamento

La ragazza, residente a Vigonovo (Venezia), è uscita di casa attorno alle ore 18 di sabato in compagnia dell'ex fidanzato. Con l'auto di lui, una Punto Nera, hanno raggiunto il centro commerciale Nave De Vero a Marghera. Qui le telecamere di sorveglianza hanno immortalato i due giovani seduti ai tavolini del McDonald verso l'ora di cena. Da quel momento, il buio. Giulia ha inviato l'ultimo messaggio alla sorella alle ore 22.43, il telefono di Filippo è stato localizzato in zona Fossò verso le 23.30.

Lo zio della ragazza: "Un vicino ha sentito le grida di Giulia"

Qualcuno sostiene di aver visto i due ragazzi litigare nel parcheggio vicino casa di lei. " Un vicino che fumava - spiega lo zio di Giulia al Corriere.it - ha sentito le grida di Giulia, che è stata trattenuta in macchina da Filippo, che poi si è dileguato per la strada che porta a Padova o verso il centro di Vigonovo ". Stando a quanto apprende l'Ansa, i lettori di targhe installati su strada avrebbero registrato il passaggio dell'auto di Filippo in Friuli Venezia Giulia.

"Lui non ha digerito la rottura con mia figlia"