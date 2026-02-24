Verona, esplode una palazzina a Negrar. Un morto e tre estratti vivi dalle macerie

Una vittima è stata estratta dalle macerie della palazzina di Prun di Negrar (Verona) esplosa nel pomeriggio. Si tratta di un uomo, individuato sotto la massa di detriti dai Vigili del fuoco. Lo si è appreso dal Comune veronese. In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna. Tutti sono feriti in maniera non grave, e sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.

La palazzina interessata dall'esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata. La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. I vigili del fuoco sono intervenuti con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli.

Sul

posto ci sono i soccorritori con un'ambulanza infermierizzata, l'automedica e un altro mezzo sanitario. Inoltre, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero del Suem 118.

Articolo in aggiornamento