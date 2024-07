Violenta una ragazza fuori dalla discoteca e filma tutto: arrestato 19enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Orrore a Pontedera, in provincia di Pisa, dove un 19enne avrebbe violentato una ragazza all'esterno di una discoteca e ripreso l'aggressione col proprio cellulare. La vittima ha ricevuto una prognosi compresa tra i 20 e i 40 giorni per le numerose ferite. Il presunto aggressore è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni gravissime.

La ricostruzione

L'episodio risalirebbe agli inizi di giugno, ma la notizia è trapelata solo poche ore fa. Stando a quanto riporta La Nazione, l'aggressione si sarebbe consumata all'esterno del locale notturno dove i due coetanei si sarebbero conosciuti quella stessa sera. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori del commissariato di Pontedera, che indagano sulla vicenda, il 19enne avrebbe ripreso la drammatica scena con lo smartphone.

La denuncia della ragazza

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia della vittima. Il giorno successivo alla presunta violenza sessuale, la giovane si è presentata all'ospedale "Felice Lotti" con lesioni evidenti nelle parti intime. Vista la gravità della situazione, i medici del pronto soccorso hanno ritenuto necessario attivare il Codice Rosso. La ragazza è stata ascoltata dagli agenti e poi ricoverata per alcuni giorni.

Il racconto

La 19enne ha raccontato ai poliziotti di aver conosciuto il ragazzo, suo coetaneo, in una discoteca della città pisana. Mentre si trovavano all'esterno del locale, in una zona distante dal parcheggio e quindi non sorvegliata dalle telecamere, il giovane avrebbe tentato di baciarla. Lei lo ha respinto, ma lui non si sarebbe fermato. A quel punto l'avrebbe aggredita, costringendola a un rapporto intimo contro la sua volontà. Nel frattempo avrebbe estratto il cellulare dalla tasca dei pantaloni e filmato l'orrore.

L'arresto del presunto aggressore

Le indagini tempestive degli investigatori del commissariato di Pontedera hanno consentito di individuare il presunto autore dello stupro.

Fondamentale è stata anche la testimonianza della vittima che ha fornito ai poliziotti ilutilizzato dal giovane su Instagram. Grazie ai social, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo. Il 19enne, di nazionalità italiana e incensurato, è stato arrestato lo scorso 19 giugno. Deve rispondere di violenza sessuale e lesioni gravissime.