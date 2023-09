"Voglio tornare a casa". E il moldavo ubriaco spacca i vetri di una scuola per rubare una bici

Si sarebbe introdotto nel corso della notte all'interno di un istituto scolastico superiore di Fano, non prima di aver aver mandato in frantumi il vetro di una delle finestre. Probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, vagava a quanto sembra per il cortile interno del liceo in questione in mutande e canottiera. E dopo aver arraffato una bicicletta, si sarebbe giustificato con i carabinieri nel frattempo intervenuti dicendo di voler tornare a casa. Protagonista della vicenda che arriva dalla cittadina marchigiana è un uomo di 31 anni originario della Moldavia, il quale nelle scorse ore ha patteggiato sei mesi (con pena sospesa) a seguito delle accuse di tentato furto e danneggiamento. Stando perlomeno a quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio in questione risale ai giorni scorsi ed è emerso a seguito dell'intervento dei militari dell'Arma.

Secondo quanto ricostruito in un secondo momento, quella sera l'uomo, risultato dai successivi accertamenti residente a Jesi (un'altra realtà comunale delle Marche, situata a circa sessanta chilometri di distanza da Fano, ndr) avrebbe alzato il gomito. Al punto che, a quanto sembra, nemmeno lui ricordava nel dettaglio come avesse fatto ad arrivare sino a Fano e per quale motivo lo avesse fatto. Gli inquirenti, anche in base a quanto dichiarato successivamente dallo stesso trentunenne, hanno ipotizzato che quest'ultimo fosse arrivato in treno da Ancona, dove a quanto sembra lavorava. Una volta giunto a Fano si sarebbe ad ogni modo trovato a passare davanti ad una scuola. E, forse in cerca di un mezzo di locomozione per fare in qualche modo ritorno a Jesi, avrebbe pensato bene di introdursi all'interno dell'edificio dopo aver spaccato una delle finestre.