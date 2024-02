"Voleva liberarci dal demonio". La testimonianza choc della superstite della strage di Palermo

Emergono nuovi dettagli sulla strage familiare di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, dove Giovanni Barreca ha brutalmente ucciso i due figli minori e la moglie. L'unica superstite della mattanza è stata la figlia 17enne, che è riuscita a sfuggire alla furia omicida del padre. " Ci voleva liberare dal demonio ", sarebbero state le parole della ragazza ancora in stato di choc. Da quanto è emerso, la giovane ha parlato alle forze dell'ordine di un " esorcismo " di cui avrebbe parlato il padre, perché convinto che la casa fosse infestata dal demonio. La giovane è stata rinvenuta dalle forze dell'ordine dall'interno dell'abitazione in forte stato di choc, probabilmente narcotizzata dal padre. " Era la sua prediletta, forse non ha avuto il coraggio ", ha raccontato una vicina. La giovanissima, che ha perso i fratelli e la madre, è stata trasferita in una struttura protetta.

La direzione delle indagini, intanto, sembrerebbe essere stata impostata. Barreca, dopo un lunghissimo interrogatorio nella caserma di Bagheria è stato posto in stato di fermo con l'accusa di triplice omicidio e soppressione di cadavere ma non è l'unico che al momento è stato fermato dagli investigatori. Il provvedimento è stato adottato anche per la coppia di amici di famiglia, anche loro a lungo interrogati dai carabinieri. Ora i tre saranno trasferiti in carcere in attesa della decisione del gip. Secondo chi sta indagando, l'esecutore materiale della strage sarebbe stato Barreca ma la coppia di amici avrebbe avuto un ruolo nella strage maturata nell'ambito del vero e proprio fanatismo religioso. Anche per loro l'accusa è di triplice omicidio.