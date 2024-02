Il fanatismo religioso, la chiesa evangelica e i problemi economici: ecco chi è l'assassino di Palermo

" Mi chiamo Giovanni Barreca. Ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi ". Sono state queste le parole di Barreca ai carabinieri dopo aver compiuto la strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. L'uomo, 54 anni, secondo i familiari non ha mai mostrato segni di squilibrio. Certo, litigava con la moglie, ma non c'erano finora stati segnali d'allarme da cogliere. Da tempo, i due " frequentavano una comunità evangelista, ci tenevano molto ", spiegano oggi Salvina Licata ed Elisabetta Cassano, rispettivamente zia e nonna di Antonella Salamone, moglie del presunto assassino. La componente religiosa in questo orribile caso di cronaca appare essere rilevante, tanto che gli investigatori al momento non escludono nemmeno la pista della setta.

Uno dei profili social di Barreca, infatti, è quasi interamente incentrato su contenuti a sfondo religioso. Riprendeva spesso passi delle Sacre scritture, ma appariva anche in conflitto con la Chiesa di Roma, essendo lui evangelico. Non una semplice fede smisurata in Gesù Cristo, quella di Barreca, ma una vera ossessione, un fanatismo che potrebbe essere alla base del brutale omicidio della moglie e di due figli, uno ancora in età infantile e l'altro 16enne. La maggiore, di 17 anni, è invece riuscita a scappare e per questo a salvarsi. " Lui era molto religioso. Lavorava tanto. Lei faceva a volte la badante. Lui cercava di accontentarla in tutto. Ancora non riusciamo a comprendere. Ora cerchiamo solo di abbracciare mia nipote ", dicono oggi la zia e la nonna di Salamone.