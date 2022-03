"Abituarsi all'altalena Covid". Cosa succederà nei prossimi mesi

L'attuale situazione pandemica in Italia si può dividere in due tronconi: da un lato, il Covid non fa più paura grazie ai vaccini e alla minor gravità di Omicron con i reparti ospedalieri ordinari e di terapia intensiva che si vanno via via svuotando. Chi prende l'infezione guarisce in pochi giorni e con pochi sintomi (se si è vaccinati); l'altra faccia della medaglia è l'aumento dei nuovi positivi da alcuni giorni a questa parte, non soltanto in Italia ma in gran parte d'Europa. Per capire se si tratta di un "rimbaldo della curva" e una situazione del tutto momentanea bisognerà avere qualche altro giorno di pazienza.

"Abituiamoci a questa altalena"

" Il coronavirus rialza la testa ma dobbiamo abituarci all'altalena del numero dei contagi, che si alzano e si abbassano", ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. La cosa importante è che i numeri della malattia grave " sono bassi " e una quota significativa dei ricoveri in ospedali " non è per Covid, ma per altro e poi si scopre la positività". La Cina è lontana ma da lì è partito tutto, motivo per cui la strategia "Zero Covid" non ha sortito gli effetti sperati. Secondo l'infettivologo, a causa dell'alta trasmissibilità di Omicron non si possono usare le stesse strategie che per la variante Delta e serve " la convivenza con il virus ": se si hanno sintomi spesso blandi come un'influenza, " stai a casa ".

"Non abbiamo un problema ricoveri"

Ad AdnKronos ha detto la sua anche Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, la quale prende atto di una ripresa dei contagi Covid in Italia e Europa ma al momento " non abbiamo un problema di ricoveri e terapie intensive ", sottolineando come sia fondamentle " distinguere tra positivi a Sars-CoV-2 e malati di Covid-19 ". L'allenamento delle restrizioni e la fine dello stato d'emergenza faranno assistere a " una larga diffusione del virus - prevede Gismondo - ma con una sintomatologia banale ". Se la situaizone rimarrà la stessa, non sarà necessario " prendere misure particolari" o posticipiare il ritorno di una nuova normalità. Rimangono sempre consigliati l'uso delle mascherine al chiuso e l'autosorveglianza nel caso di un contatto con un positivo.

"Speriamo sia solo onda di rimbalzo"

La risalita dei casi Covid-19 " è purtroppo un dato abbastanza confermato in tutta Europa. La speranza " del virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, " è che si possa trattare solo di un'onda di rimbalzo " più che di una quinta ondata epidemica vera e propria e che l'aumento dei positivi non si ripercuota in modo rilevante sull'occupazione degli ospedali. Per capire in quale direzione stiamo andando " serviranno 10-15 giorni ", spiega il virologo all'Adnkronos Salute. Come ci siamo occupati sul Giornale.it, Omicron 2 e 3 " sono contagiosissime ", sottolinea l'esperto. E poi ci sono " i bimbi poco vaccinati, gli sbalzi termici " di una stagione di mezzo che non è più inverno e neanche primavera. Un'altra causa potrebbe essere l'eccessivo "relax" della gente, con l'attenzione ormai alla guerra e il miglioramento della situazione pandemica nelle scorse settimane. " Ma il virus è tra noi e, sottovalutato, ha rialzato la testa" .

"Imparare a convivere con il virus"