In carcere e accusato di omicidio, tenta l'evasione da film

È indagato ormai da un mese per l'omicidio di una prostituta e di un transessuale, mentre sta già scontando dietro le sbarre due anni per rapina a mano armata compiuta a Massa. E pochi giorni fa ha tentato di evadere dal carcere di Sarzana nel quale era detenuto, ricavando una fune dalle lenzuola esattamente come nei film. Protagonista della vicenda, che gli è costata il trasferimento in un'altra casa circondariale a trecento chilometri di distanza, è Daniele Bedini, il trentaduenne accusato del duplice omicidio di Nevila Pjetri e di Carlo Bertolotti (noto come Camilla) che ha oltretutto alle spalle precedenti per rapina, ricettazione e droga.

Stando alle ricostruzioni effettuate dalla polizia penitenziaria, l'uomo avrebbe realizzato una corda con tutti gli stracci, i tessuti e i residui di lenzuola che è riuscito a mettere da parte durante le prime settimane di detenzione. E avrebbe sfruttato l'ora d'aria per tentare una fuga rocambolesca, lanciando lo strumento oltre la cinta muraria per poi scavalcarla. Un tentativo che non avrebbe comunque avuto grosse probabilità di riuscita: alcune guardie avevano già notato il suo atteggiamento anomalo e oltretutto aveva sbagliato i calcoli, visto che la fune non ha retto il suo peso e ha finito per slegarsi facendolo cadere.

E dopo esser stato inviato a un controllo medico che non ha accertato danni fisici, era stato il detenuto è stato trasportato in cella di isolamento in attesa di ulteriori indicazioni. Che sono arrivate proprio ieri: il giovane è stato trasferito nel carcere di Cuneo per "motivi di sicurezza". Un provvedimento che il suo legale, Rinaldo Reboa, non ha gradito. E per il quale ha già anticipato l'intenzione di presentare un esposto e di scrivere una lettera al Ministro della Giustizia Marta Cartabia.