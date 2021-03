"Acido al prossimo giro per Vittorio Brumotti". Due trapper a processo per minacce

Avrebbero istigato i pusher a "gettare acido" su Vittorio Brumotti e minacciato l'inviato e la sua fidanzata di "fargli la festa". Una vera e propria campagna di odio social fomentata sul web con foto, canzoni e frasi choc che sono finite nel fascicolo che la Procura di Monza ha aperto contro due trapper di Monza ventenni, che ora finiranno a processo.

Il tribunale ha chiuso le indagini a carico di Jordan Tinti, trapper monzese noto come Jordan Jeffrey Baby 23 e Simone Rizzuto, in arte Mr Rizzus, per aver insultato e minacciato il popolare inviato di Striscia la notizia, che nell'aprile 2019 era aveva realizzato un servizio contro lo spaccio di droga davanti alla stazione ferroviaria di Monza. I due trapper erano già noti alle forze dell'ordine per atti di vandalismo e insulti alle istituzioni e a pubblico ufficiale oltre a detenzione di hashish. Ma a queste si sono aggiunti gli atti persecutori e l'istigazione a delinquere, aggravati dall'uso del web, contro Vittorio Brumotti per essersi esposto in prima persona contro la lotta allo spaccio di droga nella loro città, Monza.

acido al prossimo giro

Le incursioni dell'inviato di Striscia e il servizio di denuncia realizzato nell' aprile del 2019 avrebbero scatenato la rabbia dei due trapper , che sui social network hanno dato il via a una campagna di odio contro Vittorio Brumotti. In particolare Tinti, 23 anni, sulla sua pagina Facebook aveva invitato a versare "" sul campione di bike trial. Subito dopo la messa in onda del servizio Jordan Jeffrey Baby e Mr Rizzus avrebbero iniziato con le prime provocazioni verbali contro il campione.

Ma i due rapper - che nell’avviso di conclusione delle indagini vengono definiti sodali di un gruppo chiamato 'Gang 20900' o 'Sacra Corona Ferrea' - avrebbero utilizzato i social anche per minacciare direttamente l'inviato di Striscia " con il gesto del taglio della gola, dichiarando ripetutamente di aspettarlo 'per fargli la festa' e affermando di avere intenzione di aggredire anche la sua fidanzata ". Video pubblicati sul web nei quali, stando ai capi di imputazione, uno dei due trapper diceva: " Brumotti è arrivato a Monza (...) bucatelo raga ". Vere e proprie atti di istigazione. Tutte dichiarazioni e fatti riportati dal sostituto procuratore Giovanni Tarzia nell'atto conclusivo delle indagini e sulla base delle quali è stato chiesto il rinvio a giudizio per entrambi i giovani.