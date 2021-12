Addio al "13", cambia il Totocalcio: ecco come

È tutto pronto per l’operazione rilancio del Totocalcio, la storica “schedina” che da settantacinque anni rappresenta la speranza degli sportivi italiani di dare una svolta alla loro vita, con vincite miliardarie quando ancora c’era la lira e milionarie oggi che in circolazione c’è l’euro. Negli ultimi anni, però, il concorso a premi ha perso lo smalto dei tempi migliori, rimpiazzato dalle scommesse e da altri giochi ed è stato quindi necessario apportare alcune sostanziali modifiche al passo con i tempi. Ma quali sono questi cambiamenti che puntano a suscitare nuovo interesse verso il Totocalcio?

Quando partirà la nuova “schedina”

Innanzitutto, il concorso a premi rinnovato sarà disponibile a partire dal nuovo anno. Inizialmente, il Totocalcio 2.0 sarebbe dovuto partire ad agosto, con l’inizio della stagione calcistica 2021-2022, ma poi, su richiesta dei Monopoli, è stato concordato il rinvio a gennaio 2022.

Le nuove regole del Totocalcio

I giocatori troveranno una serie di novità nella “schedina”. Il principio alla base del Totocalcio resta lo stesso: per cercare di indovinare il pronostico delle partite si utilizzerà il classico 1 X 2 (ossia 1 per la vittoria della squadra di casa, X per il pareggio e 2 per la vittoria del team che gioca in trasferta). La “schedina” avrà due pannelli. Nel primo ci saranno otto partite definite obbligatorie, nel secondo da un minimo di sette a un massimo di dodici partite opzionali. A differenza del passato, quando c’erano tredici risultati da indovinare, adesso si potrà optare per diverse soluzioni e ognuna avrà il suo montepremi.

Le sei formule

Sono sei le formule che il giocatore avrà a disposizione; ecco quali sono:

Formula tre: lo scommettitore pronostica le prime due partite obbligatorie in “schedina” e una partita opzionale a sua scelta.

Formula cinque: il giocatore punta sulle prime due partite obbligatorie in palinsesto e su una partita opzionale a sua scelta.

Formula sette: lo scommettitore pronostica le prime quattro partite obbligatorie in “schedina” e tre partite opzionali a sua scelta.

Formula nove: il giocatore deve prevedere il risultato delle prime sei partite obbligatorie in palinsesto e tre partite opzionali a sua scelta.

Formula undici: chi gioca deve pronosticare le prime sette partite obbligatorie in “schedina” e quattro partite opzionali a sua scelta.

Formula tredici: il giocatore deve pronosticare le otto partite obbligatorie in palinsesto e cinque partite opzionali a sua scelta.

In tutti e sei i casi è prevista una sola categoria di vincita. Se non si c’è nessun vincitore il meccanismo di accumulo del montepremi è lo stesso del jackpot. Per aggiudicarsi il premio più alto non si dovrà sbagliare nemmeno un pronostico, ma non sarà l’unico modo per ottenere soldi. Nel nuovo Totocalcio, infatti, si potrà vincere indovinando anche il risultato di undici partite e a scalare: nove, sette, cinque e tre.

Dove si può giocare il Totocalcio

In passato la “schedina” la si compilava manualmente nelle ricevitorie abilitate. Il nuovo concorso, oltre a mantenere questa procedura storica, dà la possibilità ai giocatori di utilizzare l’opzione digitale. Stando comodamente seduti sulla poltrona di casa loro potranno pronosticare i risultati che vorranno e attendere il finale delle partite con grande comodità sperando di vincere. L'ultima vittoria importante con l'attuale sistema è avvenuta pochi giorni fa, grazie a un "14" dal valore di quasi 300mila euro.