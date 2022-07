Addio a Ivana Trump. L'ex moglie di Donald stroncata da un infarto

"Eravamo così fieri di lei" . Così l'ex marito Donald ha voluto rendere omaggio a Ivana Trump, morta a New York all'età di 73 anni. La conferma della triste notizia è stata data dai suoi familiari all'emittente americana Abc. Secondo le prime indiscrezioni a disposizione, l'ex modella sarebbe stata stroncata da un infarto nella sua casa dell'Upper East Side.

Nata a Zlin, ma naturalizzata americana, Ivana Trump è diventata famosa principalmente per il matrimonio con il celebre magnate, celebrato nel 1977. Un'unione durata quindici anni, i due hanno avuto tre figli: Donald jr., Ivanka e Erik. Il divorzio ha avuto un ruolo da protagonista sui tabloid internazionali, sia per quanto riguarda l'aspetto economico, sia per l'utilizzo del cognome Trump, che l'imprenditrice ha continuato ad utilizzare per le sue attività. Terminato l'amore con il 45° presidente degli States, si è risposata due volte: nel 1995 con l'imprenditore Riccardo Mazzucchelli e nel 2008 con Rossano Rubicondi, scomparso recentemente dopo aver lottato contro la malattia.

"Nostra madre era una donna incredibile, una forza negli affari, una atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa, un'amica" , il messaggio commovente dei figli. Come anticipato in precedenza, anche Donald Trump ha voluto ricordare con grande affetto l'ex moglie: "È stata una donna meravigliosa, bella e divertente, che ha condotto una vita fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric" .

In un'intervista del 2017 ai microfoni di ABC News, Ivana Trump confessò di aver perdonato l'ex marito per il tradimento con Marla Maples, sua seconda moglie. Complice l'amore con Rossano Rubicondi, l'ex modella negli ultimi anni è stata spesso protagonista della tv italiana. Tra i tanti impegni, nel 2010 ha partecipato al reality "L'isola dei famosi", condotto da Simona Ventura.