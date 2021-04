Adozioni gay, l'ira di Paolo Brosio: "Un bimbo ha un papà e una mamma"

Nelle scorse ore, la Cassazione ha dato il via libera alla trascrizione delle adozioni gay all'estero, con il " riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante ". Per i giudici non sussiste come principio ostativo l'omogenitorialità del nucleo familiare, a patto che venga escluso l'accordo di " maternità surrogata ". La sentenza sta facendo discutere e tra le voci che si sono alzate contro questa decisione c'è anche quella di Paolo Brosio, giornalista e inviato storico Mediaset, da anni fervente divulgatore dei valori cristiani.

Brosio è stato raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos e ha espresso il suo scetticismo sulla decisione degli ermellini: " Io dico che un bambino ha diritto ad avere un papà e una mamma. La famiglia naturale deve essere al centro delle attenzioni del legislatore. Tutti siamo nati da una mamma e un papà, ci vuole massima protezione giuridica per tutti, ma non preminenza sulla famiglia naturale, perché se crolla la famiglia crolla la società ".

Parole decise da parte del giornalista, convinto che " se il legislatore dà una prevalenza alla famiglia omosessuale rispetto a quella naturale, si arriva a quegli abomini per cui ad esempio si permette che ci sia il riconoscimento dell'utero in affitto. Secondo me è una cosa folle, perché vai a rendere cittadina di serie B magari una donna che, in condizioni di grave prostrazione psicofisica o di bisogno, affitta l'utero a due uomini che possono permettersi di tirare fuori 150mila euro, di cui 130mila, lo sanno tutti, vanno a loschi trafficanti ".

Paolo Brosio, nella sua lunga critica alla sentenza della Cassazione, sostiene che " il legislatore deve mettere al centro la famiglia naturale, che partendo da un presupposto di valori cristiani, deve prevalere ". Il giornalista, quindi, pone il punto sulle questione sociali e sull'assenza di sostentamento alle famiglie in gravi difficoltà economiche, in cui padre e madre non lavorano.