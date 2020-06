I gilet arancioni aggrediscono una troupe tv: "Andate fuori dal c..."

Quest'oggi i gilet arancioni sono tornati in piazza e stavolta hanno scelto Roma e la centralissima Piazza del Popolo per la loro manifestazione. Un evento dal quale si sono dissociati i leader del centro-destra, che nelle intenzioni dei partecipanti e del leader Pappalardo nasce con l'obiettivo di protestare contro le misure del governo durante la pandemia e per i mancati sussidi agli italiani in difficoltà. La7 era impegnata a fornire la copertura giornalista dell'evento nel corso del programma pomeridiano Tagadà, quando la sua troupe è stata aggredita e allontanata da alcuni manifestanti (alcuni senza mascherine), che non hanno gradito la presenza dei giornalisti e dei cameraman in piazza.

Luca Sappino si trovava in mezzo ai manifestanti in attesa dell'arrivo dell'ex generale Antonio Pappalardo, in congedo dal 2006. " Se dovete venire a rompere i coglioni andate fuori dal cazzo, mongoloide. Lavori per chi? Che qui la gente muore di fame. Per chi lavori? ", dice un ragazzo a torso nudo e col tricolore rivolto al cameraman che stava riprendento tutto, mentre una signora, con indosso uno dei gilet simbolo del movimento urla contro l'inviato: " Fate dittatura! ". Tutto questo senza avere con sé e senza indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legge in caso di impossibilità di mantenere la distanza di un metro dal prossimo. " Siamo alla fame, c'ha ragione siamo alla fame ", urla un altro ragazzo con indosso un foulard che gli copre mezzo volto e grandi occhiali da sole. Nella breve clip condivisa sui social dal programma, Luca Sapponi si è mostrato in evidente difficoltà davanti alle sue telecamere, ammettendo che forse sarebbe stato meglio restare nelle tribune invece di mischiarsi ai manifestanti per raccoglierne a caldo il sentimento. " Anche solo avvicinarsi vuol dire essere sottoposti a un attacco ", spiega l'inviato tra le urla della gente.