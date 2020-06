La rabbia di nuovo in piazza: sfilano ancora i gilet arancioni

Oggi, in Piazza del Popolo a Roma, c'erano anche i gilet arancioni, che hanno dato vita alla loro prima vera manifestazione di protesta. Coi manifestanti anche il leader del movimento, il generale dei carabinieri a riposo, Antonio Pappalardo, che è arrivato nel pomeriggio.

In piazza si solo levati cori di insulti contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre agli inviti al premier Giuseppe Conte a dimettersi. Parole di scherno anche contro la stampa: " Siete venduti, protestiamo contro il sistema capitalistico liberale, siete dei bastardi ", avrebbero detto i manifestanti ad alcuni cronisti, secondo quanto riporta Agi. "S ono tutti impiegati, compreso il capo dello Stato che gira la testa dall'altra parte. E il capo del Governo con gravissimi reati e ne deve rispondere con la sua testa ", avrebbe urlato da un palco improvvisato Pappalardo, secondo quanto riferisce Lapresse.

Questa mattina, a Piazza del Popolo si erano radunati anche gli esponenti del centrodestra unito, per dare voce agli " italiani dimenticati" e al profondo " disagio sociale " che sta emergendo nel post emergenza del nuovo coronavirus. E, in un'intervista a Repubblica, Giorgia Meloni ha respinto le critiche per la vicinanza tra la manifestazione del centrodestra e quella dei gilet arancioni: " Questo fatto che dovremmo sentirci in imbarazzo anche per cose con le quali non c'entriamo nulla sta diventando stucchevole - ha detto- È un altro movimento, un'altra manifestazione. Punto secondo, io non ho visto in queste manifestazioni simboli di alcun genere ". Poi, il leader di Fratelli d'Italia ha ribadito: "Non so chi scenda in piazza dopo di noi. E non rispondo per altri ". In ogni caso, ribadisce la leader: " Quest'anno non ci sarà la parata e abbiamo pensato che fosse un giorno propizio per celebrare la Repubblica dando voce ai milioni di persone che non si rassegnano a un'Italia condannata al declino: dal Covid e dalle scelte scellerate di questo governo ".

Sulla stessa linea anche Antonio Tajani, che sottolinea: " Gli estremisti non hanno nulla a che fare con noi. Sono isolati. Saranno isolati oggi pomeriggio. Siamo contrari a qualsiasi iniziativa dei gilet arancioni ". Poi, il leader di Forza Italia ha aggiunto: " Noi siamo per proposte serie, per costruire un progetto affidabile per il nostro Paese che deve essere realizzato in parlamento con un'azione forte anche dell'opposizione, ascoltando le categorie produttive ". E a chi gli chiede se il centrodestra non possa comprendere anche gli estremisti, Tajani risponde: "P er carità, non abbiamo nulla a che vedere ".