"Ah, quando c'era lei...". Anche Ficarra e Picone contro la Meloni

In alcuni casi le invettive sono esplicite, dirette. Piene di acrimonia. In altri invece più sottili, allusive. Con l'avvicinarsi del voto, gli attacchi nei confronti del centrodestra hanno assunto - per quanto numerosi - gradazioni di diversa intensità. Dopo gli insulti formulati da Elodie nelle scorse ore, dal mondo dello spettacolo è arrivata una nuova frecciata contro Giorgia Meloni. Stavolta, però, espressa con una battuta ironica che ha avuto come effetto quella di scuscitare polemiche. A chiamare in causa la leader di Fratelli d'Italia in questo caso sono stati Ficarra e Picone, attraverso il loro account Twitter ufficiale.

Sui social, i due comici siciliani si sono concessi una divagazione politica giusto in tempo per sferzare l'esponente di centrodestra ed ex ministra della Gioventù. In particolare, hanno scritto: " Oggi tutti a criticare la Meloni. Ma un giorno la rimpiangeremo e diremo: 'Ah, quando c’era lei!' ". E a margine di quella battuta hanno pubblicato una foto della Meloni modificata nel colore e resa in bianco e nero. Con una spicciola interpretazione, in molti hanno colto in quella freddura il riferimento a un modo di dire attribuito di solito ai nostalgici del fascismo, che rimpiangono i tempi di Mussolini.

Oggi tutti a criticare la Meloni.



Ma un giorno la rimpiangeremo e diremo: “Ah, quando c’era lei!”. pic.twitter.com/vi1R4vlT7J — Ficarra & Picone (@FicarraePicone) September 5, 2022

Sì, perché alla fine - in un modo o nell'altro - le argomentazioni critiche o le irriverenze nei confronti della leader di Fratelli d'Italia si riducono sempre a quello. Ora, non intendiamo certo condannare il diritto di satira dei due comici siciliani, ma ci limitiamo a registrare una certa monotonia o quanto meno una scarsa originalità nel trovare spunti per esercitare l'impertinenza. Non a caso, la controversa battuta di Ficarra e Picone ha innescato più critiche e polemiche che risate.