Aiutiamoli noi. La sottoscrizione per l'ospedale: ecco tutti i lettori-donatori

Siamo partiti coi vostri 127mila euro. Adesso siamo già arrivati a oltre due milioni. E tutto grazie a voi. La sottoscrizione (leggi qui) che "Il Giornale" e "Libero" hanno aperto il 22 marzo scorso per aiutare la realizzazione dell'ospedale in Fiera di Milano prosegue senza sosta e con non poco stupore. Un piccolo contributo in questa enorme emergenza, un grandissimo sforzo per voi lettori a cui va il nostro grazie. Perché avete donato senza sosta e col cuore in mano e perché siamo certi che continuerete a farlo.

Intestazione conto: Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus

banca: Intesa Sanpaolo

Iban IT18Y 03069 09606 100000162571

Causale: Fondo Fondazione Fiera per la lotta al coronavirus – Ospedale in Fiera. (http://www.fondazionecomunitamilano.org/fondi/fondo-ff-lottacoronavirus/)

Noi, nel nostro piccolo, vogliamo ringraziarvi uno per uno. E per questa ragione abbiamo deciso di pubblicare ogni giorno tutti i nomi dei donatori:

