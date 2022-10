Un altro allarme Escherichia coli: quale formaggio è stato ritirato

Un nuovo allarme di rischio microbiologico è stato lanciato quest'oggi dal Ministero della Salute: si fa riferimento, nello specifico, ad alcuni lotti di Taleggio, a causa delle possibile presenza in essi di un pericoloso ceppo di Escherichia Coli.

Le partite di formaggio Taleggio Dop realizzato a latte crudo sono state quindi, come da protocollo, richiamate dal produttore, che ha provveduto a diramare l'allerta in maniera tale da ritirare gli alimenti incriminati dagli scaffali dei supermercati il prima possibile. Si tratta della azienda Casarrigoni Srl con sede in via A. Arnoldi 575 a Taleggio (Bergamo), che realizza il prodotto per diversi marchi in commercio.

In tutti e tre gli avvisi diramati dal portale del ministero della Salute, vale a dire i numeri 1890, 1891 e 1892, si fa riferimento alla possibile presenza di uno specifico ceppo di Escherichia Coli, Stec (ovvero il tipo definito "produttore di Shiga-Tossine") Gene eae appartenente al sierotipo O26.

Gli avvisi

Le avvertenze diramate dal dicastero si riferiscono a:

Taleggio Dop a latte crudo di CasArrigoni a forma intera. Ad essere oggetto di richiamo sono i lotti di confezionamento 25272 (scadenza 28/11/22), 25276 (scadenza 02/12/22), 25279 (scadenza 05/12/22) e 25280 (scadenza 06/12/22), ottenuti, come specificato nell'avviso, dal lotto di prodotto 04082A (avviso di richiamo n.1890)

Taleggio Dop a latte crudo Pascoli del Fattore a forma intera. Il ritiro dal mercato è stato richiesto per i lotti di confezionamento 25272 (con scadenza 28/11/22), 25276 (scadenza 28/11/22) e 25277 (scadenza 03/12/22), ottenuti dal lotto di prodotto 04082A (avviso di richiamo n.1891)

Taleggio Dop a latte crudo Terre d'Italia in porzioni da 200 grammi . Il richiamo in questo caso riguarda il lotto di confezionamento 25277 con data di scadenza 03/11/22, ottenuto dal lotto di prodotto 04082A (avviso di richiamo n.1892).

I rischi

I ceppi di Escherichia coli definiti 'produttori di Shiga-Tossina' o 'verocitotossici' (Stec o Vtec), sono in grado di produrre tossine pericolose per l'essere umano che possono causare gravi forme di diarrea emorragica. Oltre ciò, nel 5-10% dei casi può verificarsi, specie nei bimbi, la sindrome emolitica-uremica (Seu), malattia contraddistinta da grave insufficienza renale acuta, anemia e piastrinopenia che in alcuni casi (circa il 20%) può essere fatale.