"L'ondata frena...". Cosa può accadere fra 7 giorni

I contagi aumentano, la variante Delta è ormai dominante e rende i vaccini un po' meno efficaci: tre indizi che fanno una prova, la terza dose sarà necessaria innanzitutto per alcune categorie specifiche ma potrebbe essere estesa a tutta la popolazione. Il Covid-19, insomma, non sarà sconfitto a breve.

"Ecco quanto durerà ancora..."

Mentre in Italia monta il dibattito e gli esperti sono ancora divisi, sono poche le indecisioni soprattutto per operatori sanitari e persone fragili come gli anziani oppure chi ha un sistema immunitario debole, i primi ad essere stati vaccinati a gennaio, ormai 8 mesi fa. Per loro, la terza dose di vaccino sembra realtà anche perché il virus è destinato a circolare ancora a lungo e l'immunità di gregge rimane un miraggio. " La terza dose è solo l'inizio di una prassi che proseguirà ", afferma Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, secondo il quale "il Covid rimarrà con noi, penso, ancora per due o tre anni. E comunque, anche allora, non dovremo aspettarci una dichiarazione di fine emergenza, uno spegnimento del virus ". Insomma, Sars-Cov-2 diventerà endemico e magari come l'influenza, più innocuo di quello di oggi ma non andrà via facilmente. Pregliasco predica prudenza e l'invito a non sottovalutare il virus facendo il paragone con l'Hiv, con il quale statisticamente si infettano 10 persone al giorno. " Così avviene anche per il Covid: continuerà a muoversi tra noi, e il fatto che le persone ne sottovalutino la presenza non può che agevolare l'iestendersi dell'infezione ", afferma l'esperto a Repubblica.

Israele, Germania e Regno Unito apripista

Così come erano stati i primi a "sconfiggere" il Covid, Israele ha fatto da apripista somministrando, dal 1 agosto scorso, la terza dose agli Over 60: già 45 mila israeliani hanno ricevuto la dose aggiuntiva del vaccino anti-Covid e l'esempio sta facendo scuola anche in Europa: se il Regno Unito ne valuta la possibilità, da settembre la Germania inizierà una nuova fase della campagna vaccinale che prevede la terza somministrazione alle categorie a rischio. Prima, però, sarebbe " necessario terminare il primo giro di vaccinazioni, perché l'obiettivo è quello di offrire una protezione a tutti; poi, in base all'andamento epidemiologico, si vedra come procedere, soprattutto per le persone fragili" , sottolinea Pregliasco. Questo perché la variante Delta abbassa, comunque, l'efficacia di un vaccino prodotto per le varianti che l'hanno preceduta: uno studio condotto proprio in Israele dimostrerebbe che la protezione dall'infezione (attenzione, non ospedalizzazione) si abbassi addirittura dal 95% al 39%. E poco si sa, ancora, anche sulla durata degli anticorpi dopo le due dosi. " Alcuni studi, sulla base di paramentri di laboratorio, avanzano la tesi che le due dosi di vaccino proteggano per 9-12 mesi, ma si una schermatura che si deteriora progressivamente - ragionevolmente, sarebbe opportuno pensare ad una terza dose a 5 mesi dal richiamo ".

La quarta ondata "frena": cosa può accadere adesso

Intanto, però, una buona notizia c'è: la quarta ondata rallenta, lo dice l'incidenza quotidiana dei casi registrati in Italia con il picco previsto nei prossimi giorni. " Che se la tendenza restasse lineare potrebbe avvenire entro Ferragosto ", spiega Carlo La Vecchia, docente di Epidemiologia alla Statale di Milano, al Corriere della Sera. Il caso emblematico è dato dalla Lombardia che, dai numeri minimi a fine giugno, inizia la risalita dei casi dal 2 luglio con un''incidenza aumentata dal 48% al 101% la settimana successiva (13-19 luglio). Poi, l'avanza del virus inizia a rallentare: i casi crescono del 38% dal 20 al 26 e nei sette giorni successivi del 28%. Questa settimana, probabilmente, l'aumento sarà ancora più contenuto. " Se continua a scendere, fra una settimana anche l’Rt potrebbe scollinare sotto l’1 e sarebbe la conferma che l’ondata si sta livellando per poi spegnersi - continua La Vecchia - Le previsioni che possiamo fare ora sono diverse e migliori rispetto a dieci giorni fa ".