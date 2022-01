"3 livelli di sanzione": così il governo inchioda i no vax

A fronte delle tante polemiche sorte nelle ultime ore sulla sanzione da 100 euro una tantum prevista per gli over 50 che non si sottoporranno al vaccino, nemmeno ora che è stato reso obbligatorio, fonti di Palazzo Chigi hanno voluto precisare che quella non è l'unica prevista per i trasgressori. Infatti, viene fatto notare che per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano super Green pass c'è la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo.

Inoltre, si specifica che nel caso in cui il lavoratore over 50 non vaccinato reiteri il comportamento in violazione della nuova norma, la sanzione potrebbe essere raddoppiata. A questo si aggiungono le sanzioni già in vigore per tutti i cittadini, che variano tra i 400 e i 1000 euro e che prescindono dalla fascia anagrafica, che vengono comminate in caso di violazione dell'obbligo di Green pass o super Green pass per l'accesso a servizi, attività, mezzi di trasporto. I " 100 euro sono per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni) ", spiegano da Palazzo Chigi.

Nella sua complessità, il decreto legge sull'obbligo vaccinale per gli over 50 stabilisce sanzioni da 100 a 3mila euro per i no vax. Infatti, sono in totale tre i livelli di sanzione previsti per chi non ottempera alle norme, che siano l'obbligo di vaccino o di presentazione del Green pass:

Ammenda di 100 euro, che sussiste per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perchè ultra 50enni); Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l'obbligato al vaccino è un lavoratore. Non è previsto il licenziamento; Ammenda da 600 a 1500 euro se il soggetto over 50 obbligato al vaccino viene trovato sul luogo di lavoro senza Green pass rafforzato, ossia derivante da vaccinazione o da guarigione. Inoltre, in caso di reiterata violazione la sanzione verrà raddoppiata.