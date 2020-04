Anche la fidanzata incinta di Boris Johnson ha il coronavirus

Carrie Symonds, la giovane fidanzata del primo ministro inglese Boris Johnson e in attesa del suo primo figlio, ha annunciato di avere il coronavirus così come aveva fatto qualche giorno fa il primo ministro che da quel momento è stato messo in quarantena.

La Symonds che ha 32 anni, ha dato lei stessa la notizia oggi tramite Twitter: “ Ho passato una settimana a letto con tutti i sintomi del Coronavirus. Non ho bisogno di fare il tampone e dopo sette giorni di riposa mi sento più forte e sono in via di guarigione ”. Il ministro della salute inglese Nadine Dorries, anche lei colpita dal Covid-19 tre settimane fa, ha però risposto al tweet di Carrie per tranquillizzare tutti.

“ Ho parlato regolarmente con Carrie - ha scritto - ha avuto tutti i sintomi classici che hanno la maggior parte delle persone con il Covid19. Ora però si sta riprendendo e migliora di giorno in giorno" . La Symonds, visto il contagio del fidanzato, era in isolamento da una settimana. Ma mentre lei è in via di guarigione, il Primo Ministro Johnson, che sarebbe già dovuto già uscire dalla quarantena, ha rilasciato invece un videomessaggio dove ha raccontato di avere ancora una temperatura elevata e quindi di dover rimanere in isolamento.

“ Anche se mi sento meglio purtroppo ho ancora la febbre - ha detto Johnson - quindi secondo i consigli medici devo continuare il mio autoisolamento fino a quando questa non sparirà ”. Johnson, che all’inizio della pandemia aveva l’idea di far contagiare il 70 per cento della popolazione inglese per avere l’immunità di gregge, ora ha decisamente cambiato idea: “ Credo che molte persone preferirebbero uscire, soprattutto chi ha bambini in casa, e si potrebbe essere tentati di infrangere le regole, ma non fatelo e seguite alla lettera la guida .

Questo Paese ha compiuto uno sforzo e un sacrificio enorme, per ritardare la diffusione del virus e bisogna continuare in questo modo ”. Anche il suo portavoce ufficiale parlando con i giornalisti ha confermato che il Primo Ministro sta bene ma continua comunque ad avere la febbre alta. Secondo alcune fonti, Johnson ha trascorso molto tempo a letto a dormire perché la malattia lo ha molto colpito e provato.

Solo cinque settimane fa, la coppia aveva dato l’annuncio della gravidanza e la notizia che si sarebbero presto sposati. Il 29 febbraio Carrie aveva pubblicato una loro foto privata scrivendo: “ Normalmente non pubblicherei mai questo genere di foto ma in questo molto volevo raccontarlo ai miei amici. Molti di loro lo sanno già, ma per quelli che non lo sanno, stiamo aspettando un bambino dall’inizio dell’estate" . I due pur avendo parlato di matrimonio non avevano ancora annunciato una data. Quando i due si sposeranno per Johnson sarà il terzo matrimonio, e quello che nascerà tra un mese, il suo sesto figlio.