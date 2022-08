Archie non può venire in Italia: si spegne la speranza per il 12enne inglese

Archie Battersbee deve restare in Inghilterra. Si è concluso con l'ennesimo diniego la battaglia legale di mamma Holly e Papà Paul, i genitori del 12 inglese in stato vegetativo - per i medici " irreversibile " - dallo scorso aprile. Stando a quanto riporta il Corriere.it, la coppia ha chiesto di poter trasferire il figlioletto in un ospice, una struttura per malati terminali, affinché " possa morire con dolcezza e circondato dalla famiglia ".

L'ultima battaglia legale

Fino all'ultimo i genitori di Archie si sono battuti per poter trasferire il figlio in Paesi come l'Italia o il Giappone dove al piccolo sarebbe stata garantita assistenza. Ma anche la Corte dei diritti dell'uomo ha respinto la richiesta della coppia dichiarandosi " incompetente " a intervenire sul caso e demandando la decisione sulle sorti del ragazzino ai medici. Le tre sentenze pronunciate dai giudici inglesi hanno stabilito, sulla base del principio del "miglior interesse del minore", che al bimbo debba essere " staccata la spina ". Dunque i sanitari del Royal Hospital, dove Archie è ricoverato, potranno staccare il respiratore e gli altri supporti che sono serviti a tenere in vita il giovanissimo paziente fino ad oggi. " La fine è vicina, - dicono dall'ospedale - è stato fatto tutto il possibile. Ora bisogna stare vicino alla famiglia ". L'intervento, fissato per martedì 2 agosto, era slittato in attesa della decisione della Corte di Strasburgo. Ora, verosimilmente, sarà riprogrammato in tempi brevissimi.

[[ 2055731]]

La diagnosi