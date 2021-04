Rai Radio 1 perde ascolti, Codacons: "Danni erariali, intervenga Corte Conti"

Il Codacons torna a mettere nel mirino la Rai ma, stavolta, non per i contenuti dei suoi programmi televisivi. L'associazione dei consumatori presieduta da Carlo Rienzi ha fatto sapere di essere pronta a ricorrere alla Corte dei conti per danno erariale.

" Ascolti in picchiata per Radio1 e qualità dell’informazione e del servizio reso dalla prima rete radiofonica pubblica in continuo peggioramento ", afferma il Codacons in un comunicato stampa con il quale è pronto a chiedere la dimissione dei responsabili, individuati nella persona di Simona Sala, direttrice di Rai Radio 1, e del suo braccio destro Ilaria Sotis. Per il Codacons il problema degli ascolti non è fine a se stesso ma si accompagna alla riduzione della qualità dell'informazione, che sarebbe la vera causa del calo. " I dati di ascolto di RadioRai1 nel II semestre del 2020 sono disastrosi. La rete registra un calo di ascoltatori del -1,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 e perde 64mila ascoltatori al giorno, scendendo al 6° posto della classifica delle radio più seguite in Italia ", si legge nel comunicato. Raramente si sente parlare degli ascolti radiofonici, solitamente si presta maggiore attenzione a quelli televisivi. Tuttavia anche in radio è fondamentale tenere il polso dell'utenza raggiunta e del target per orientare gli sforzi economici e la programmazione.

Il Codacons sottolinea che quelli di Rai Radio1 sono " numeri negativi che, purtroppo, vanno di pari passo ad un peggioramento della qualità del servizio reso da Radio1 agli utenti, in un momento in cui l’informazione è essenziale per i cittadini e raccoglie sempre più audience ". Per restare in tema Rai, l'associzione di Carlo Rienzi prende come metro di paragone Radio3, un'altra emittente della radio e tv pubblica, che al contrario raccoglie ottimi risultati: " Non è certo un caso se, mentre gli ascolti di Radio1 scendono inesorabilmente, quelli di Radio3 registrano un incremento pari a +51mila ascoltatori al giorno (+4% nel II semestre del 2020), a dimostrazione che la qualità paga in termini di audience ".