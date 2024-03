Assist antisemita. Così si tradisce un popolo

Nella giungla dell'Onu, dove la maggioranza delle risoluzioni di condanna sono dedicate in modo quasi pagliaccesco a Israele, il veto degli Usa al Consiglio di Sicurezza ha rappresentato spesso un'ancora morale rispetto al doppio registro, alla eredità sovietica della maggioranza automatica che sempre si realizza in assemblea e nelle commissioni, al doppio standard fisso contro lo Stato Ebraico. È stato una diga rispetto alla mancanza di chiarezza morale per cui Antonio Guterres si sente comodo a mettere le atrocità di Hamas sullo stesso piano, uguali all'indispensabile guerra di sopravvivenza di Israele, accusandolo di «punizione collettiva». Chi ha riflettuto sul 7 ottobre e le sue conseguenze sa che è la più lontana delle intenzioni di Israele. Come ha detto il ministro degli esteri Gallant la guerra contro Hamas ha un senso morale: ora gli Usa lo tradiscono tradendo se stessi e tutto l'Occidente. Si tratta di distruggere la forza che ha reintrodotto l'odio genocida contro gli ebrei con una strage senza pari nei modi e nei numeri, e si tratta di liberare gli ostaggi. Invece la risoluzione che l'Onu ha votato scatena il biasimo antisemita, cerca di impedire di vincere, scandalosamente non mette in relazione al cessate il fuoco la restituzione degli ostaggi. L'Onu così viene coadiuvato da Biden nel non condannare (non l'ha mai fatto) le stragi e le azioni di Hamas, né richiede in modo convincente la restituzione degli ostaggi. Nemmeno, come ha invece fatto per la Russia, ha condannato il terrorismo del 7 ottobre. Dopo la risoluzione Hamas si è congratulata: da questo momento è più fiduciosa di bloccare la guerra a Rafah. Il muro di difesa è stato rotto dalle vicine scadenze elettorali di Biden, ma il picconamento di Netanyahu non funzionerà: i tre quarti degli israeliani sanno che per distruggere Hamas occorre entrare a Rafah. Il ministro Ron Dermer stava arrivando a discutere proprio come farlo in modo accettabile per gli Usa.

Biden ha sciupato la fiducia di Israele senza ottenere altro che lo scopo di rafforzare Hamas.