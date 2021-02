"Assumilo come lavapiatti". L'ironia del web per la somiglianza tra Bastianich e Renzi

Anche i personaggi famosi si mettono a scherzare su Matteo Renzi. Come se il web non fosse già pieno di meme, fotomontaggi e video ironici con protagonista l'ex sindaco di Firenze. Questa volta a ironizzare sul leader di Italia Viva è stato Joe Bastianich, che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto che ha fatto letteralmente esplodere il web.





Renzianich. Torno a grande richiesta

Separati dalla nascita", "First reaction, choc

Prendilo a lavorare in cucina, almeno fa qualcosa di utile", "Uno dei due non sa parlare inglese, tutti e due non sanno parlare italiano", "Assumilo in USA e mettilo a lavare i piatti almeno imparerà qualcosa e noi ce lo togliamo dalle scatole

L'imprenditore italoamericano, diventato famoso in Italia per il suo ruolo di giudice nel talent culinario Masterchef, non è nuovo a scherzare sulla sua somiglianza con . Ma questa volta ha scelto di farlo in un momento decisamente "caldo" per il capogruppo di Italia Viva e questo ha fatto sì che i suoi seguaci si scatenassero confacile e prese in giro. "", ha scritto Joe sul suo profilo Instagram, condividendo uno scatto in bianco e nero in cui si vendono Renzi da giovane a sinistra e Bastianich da ragazzo (e con i capelli) a destra.Unache ha messo in evidenza la grande somiglianza tra i due, ma che ha scatenato l'ironia dei suoi follower come già era successo mesi fa: "". In molti però ci sono andati giù pesante, invitando Joe Bastianich - che a New York ha un suo ristorante - a chiamare Matteo Renzi nella sua brigata inper metterlo a lavoro: "".L'ultima volta che Joe Bastianich aveva pubblicato sulla sua paginauna foto in cui mostrava il paragone con Matteo Renzi la reazione dei suoi follower non era stata così accessa. In mezzo c'era finito anche lo showman siciliano Rosario Fiorello, che aveva scelto il web per scherzare sull'incredibile somiglianza tra i due. Questa volta, però, di mezzo c'è una crisi di governo in piena pandemia scatenata proprio dal leader di Italia Viva e il popolo del web non perdona. L'ennesima presa in giro che si aggiunge a quelle che da settimane circolano sul web.