Gli hacker mandano in tilt il Lazio: "Sospese prenotazioni per vaccini"

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha tenuto a precisare che, in seguito all’attacco hacker iniziato nella notte di domenica scorsa, e che ha mandato in tilt il Ced regionale, "la campagna vaccinale non è bloccata, faccio un appello a chi ha già la prenotazione a presentarsi; è sospesa la prenotazione ma presto la riattiveremo. Stiamo lavorando giorno e notte: contiamo nei prossimi giorni di far partire il portale delle prenotazioni" . Ha esortato poi a non fermarsi, anche perché ha ricordato che ormai il 70% della popolazione è vaccinata e si è detto orgoglioso di quanto fatto finora nel contenimento alla pandemia.

Zingaretti: "I dati sono tutti in sicurezza"

Secondo il presidente, la migliore risposta a questi criminali è non fermarsi. Ieri infatti il consiglio regionale ha deciso all'unanimità di andare avanti nella sua sessione, verrà fatto lo stesso riguardo i vaccini e tutti gli altri servizi. Intervenuto alla trasmissione Agorà Estate in onda su Rai 3, il governatore ha confermato che ci sono stati tantissimi attacchi anche la scorsa notte e che l’attacco al portale della Regione Lazio non è quindi terminato. Come ha reso noto Zingaretti, nessun dato sanitario o finanziario è stato trafugato, tutti i dati si trovano in sicurezza e verranno presto trasferiti su altre piattaforme: “Il virus ha criptato i dati sensibili, siamo di fronte a qualcosa di preoccupante ma i dati sono tutti in sicurezza. Come ha detto ieri l'assessore D'Amato, grazie alla collaborazione con il generale Figliuolo c'è una trasmissione dei dati, con alcune ore di ritardo, al Centro nazionale per avere anche il green pass. I dati vaccinali non sono stati trafugati, ora vanno trasmessi in sicurezza su altre piattaforme esterne".

Quanto accaduto ha però dimostrato che l’Italia ha dei problemi in fatto di sicurezza informatica e che è in ritardo sul digitale, da qui la necessità per il nostro Paese, sottolineata anche dal governatore, di correre sulla cybersecurity. Ancora una volta Zingaretti ha smentito le voci che si erano rincorse riguardo la richiesta di un possibile riscatto da parte degli hacker, precisando che al momento si tratta di "una ipotesi investigativa che nasce dal fatto che questo genere di cyber attacchi prelude appunto ad una richiesta di riscatto o alla vendita all'asta dei codici sulle dark room".

L'attacco che ha mandato in tilt il Lazio