Attracco avvenuto: scatta lo sbarco-invasione

Le coste italiane continuano ad essere prese d'assalto dalle navi Ong, ormai sicure di trovare il cosiddetto porto sicuro nel nostro Paese: anche oggi, come annunciato questa mattina, è avvenuto lo sbarco della Ocean Viking ad Augusta (Siracusa).

Altri 306 immigrati clandestini hanno dunque raggiunto la penisola, dopo essere stati recuperati nelle acque del Mediterraneo. Ciò avviene, fra l'altro, a pochi giorni di distanza dal maxi sbarco verificatosi al porto di Trapani, dove la Sea Eye 4 ha condotto ben 800 extracomunitari, col beneplacito del governo. Completamente inutile l'appello dell'ex vicepremier Matteo Salvini, che in un duro messaggio si era rivolto all'attuale ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ed a Luigi Di Maio: puntualmente ignorata da Malta, la Sea Eye 4 ha chiamato e Roma ha risposto, assegnandole un punto di approdo.

La stessa storia si è ripetuta per la Ocean Viking. Dopo aver trascorso alcuni giorni in mare, l'equipaggio della nave Ong ed i cittadini stranieri ospitati a bordo hanno infine ricevuto la risposta sperata. Stamani l'esultanza e la comunicazione dell'attracco nel primo pomeriggio al porto di Augusta.

Il personale dell'organizzazione non operativa Sos Mediterranee parla di una notte interminabile, con onde alte fino a 4 metri, vento fortissimo, lampi e pioggia. Vengono inoltre ricordate le 9 richieste cadute nel vuoto, a partire dal primo recupero, avvenuto lo scorso 1 novembre. Dopo la comunicazione del porto, l'equipaggio ha mostrato grande sollievo per lo sbarco, e la nave ha raggiunto Augusta anche con un certo anticipo, dato che il suo arrivo era previsto per le 15. " La Ocean Viking ha appena ormeggiato nel porto di Augusta, in Sicilia, dove sbarcheranno i 306 superstiti soccorsi da 9 giorni a questa parte ", ha annunciato Sos Mediterranee, che ha poi spiegato che molte delle persone a bordo, a causa del maltempo, hanno accusato anche dei malesseri: "Il mal di mare e il freddo hanno ulteriormente indebolito molti dei sopravvissuti" .

" Si può dire che quasi tutti sono stati male, con mal di mare. Il ponte era ricoperto di acqua, e le persone erano ammonticchiate nell'unico punto sopraelevato. Le abbiamo messe a dormire anche nei container dove normalmente teniamo gli attrezzi, sul tavolo da lavoro dove facciamo la riparazione dei gommoni, perché non c'era altro posto ", è la testimonianza riportata da FanPage del soccorritore Alessandro Porro.