Investe di proposito i pedoni con l'auto: arrestato 28enne

Grande paura a Lanciano, in provincia di Chieti, dove un'automobile verso le 10 del mattino del 13 settembre ha speronato un'altra macchina in piazza D'amico e poi ad alta velocità è entrata su corso Trento e Trieste, interdetto alle macchine da diversi anni.

Il responsabile di questo folle gesto è Emanuele Travaglini, 28 anni. L'uomo mentre zigzagava tra i tavolini dei locali ha centrato in pieno due pedoni, ferendoli. Travaglini è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dai carabinieri. Su disposizione del pm Francesco Carusi è stato spedito in carcere. A difenderlo è l'avvocato Alessandro Di Martino.

Le cause di un gesto così privo di senso sono ancora da verificare, si pensa una lite in famiglia. Il ventottenne era alla guida di una vecchia Fiat Punto intestata al padre. Il primo ad essere stato colpito è Gabriele Staniscia, 68 anni, di Lanciano. L'uomo è stato immediatamente elitrasportato dal 118 all'ospedale di Pescara dove gli sono stati diagnosticati un trauma cranico e fratture alla scapola e alla clavicola. Situazioni ben più gravi per Luciana Iavicoli, 54enne ex bancaria. Stava facendo una passeggiata con la nipotina di solamente un anno e mezzo nel passeggino. La prontezza della donna ha fatto in modo che, appena vista l'automobile, ha spinto in avanti il passeggino con all'interno la nipote. Destino diverso per la signora la quale è stata colpita e sbalzata dall'auto sul cofano e sul parabrezza, infranto. La nonna ha riportato una frattura del femore.