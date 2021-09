"Fanno schifo!". Scoppia l'ira di Briatore

I vip alzano la voce contro le società che gestiscono le autostrade e dopo Roberto Mancini anche Flavio Briatore ha deciso di protestare per i disagi causati nei viaggi in auto nel nostro Paese. L'imprenditore non ha usato mezzi termini per lamentarsi e, trovatosi imbottigliato in un ingorgo in Liguria, ha afferrato il telefono e ha girato un breve video che ha poi condiviso su TikTok. La clip è diventata rapidamente virale e ha raggiunto centinaia di migliaia di persone in poche ore.

L'attacco di Flavio Briatore è diretto e senza mezzi termini, come nel suo stile: " Le autostrade italiane fanno schifo e chi amministra le autostrade fa schifo e non solo non dovremmo pagare il ticket, ma dovremmo chiedere i danni ". Parole molto dure da parte dell'imprenditore, ormai stabilmente residente a Montecarlo, che non può fare a meno di sfogarsi per lamentare la situazione in cui versa la rete autostradale italiana: " È tutta l’estate che è così e non vedo nessuno lavorare nei cantieri ".

I cantieri aperti sulle autostrade in Liguria sono il cruccio di tutti gli automobilisti, che quando sanno di dover affrontare questo tratto stradale mettono in conto di dover fare code e di ritardare il loro arrivo a destinazione. Lungo il percorso sono presenti i cartelli che segnalano i lavori in corso ma, stando a quanto dichiara Flavio Briatore nel suo video, " noi non abbiamo visto operai per 200 chilometri, è una presa per il culo. Ti fanno passare da una corsia all’altra, ti bloccano, ma non c’è nessuno ".

Una situazione frustrante, denunciata da Flavio Briatore che ha un ampio seguito ma vissuta da tantissimi italiani quotidianamente, che possono solo rassegnarsi e armarsi di buona pazienza. " Chi le amministra fa schifo e non è possibile, trattano la gente come fossero degli stracci ", ha concluso l'imprenditore, le cui parole hanno già fatto molto rumore al pari di quelle di Roberto Mancini.