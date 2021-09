Mancini furioso per l'autostrada chiusa: "Vi dovreste vergognare". La replica di Aspi

Roberto Mancini ha ritrovato il sorriso dopo la netta vittoria contro la Lituania, spazzata via con un netto 5-0, che ha così parzialmente cancellato i due scialbi pareggi contro Bulgaria e Svizzera. Gli azzurri si sono dunque rimessi subito in carreggiata per la qualificazione a Qatar 2022 complice anche il pareggio, inaspettato, della Svizzera di Murat Yakin contro l'Irlanda del Nord.

Il commissario tecnico, però, è stato sfortunato protagonista di una piccola disavventura tra la A7 e la A26 e ha voluto condividere il suo dissenso con una storia su Instagram postando un video con i lavori in corso sulla tratta in questione: "Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l'A26 trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi. Vergogna" . Mancini ha dunque voluto denunciare un problema che sta creando non pochi problemi sulla tratta Milano-Genova, spesso in tilt per i continui lavori che arrecano disagi agli utenti.

La risposta di Aspi

Autostrade per l'Italia ha però voluto rispondere allo sfogo del ct Roberto Mancini e l'ha fatto attraverso Instagram: "Dentro quelle gallerie lavorano ogni giorno e notte centinaia di uomini e donne chedanno il massimo per rispettare i tempi di consegna - Le andrebbe di venire a conoscerli?" , inizia così il post social.

"Saremmo infatti lieti di invitarla a fare un sopralluogo dentro questi cantieri. Troverà tanta passione e impegno, oltre che accesi tifosi suoi e della Nazionale che, invece chevergognarsi, la accoglieranno in modo affettuoso. Che ne pensa? La aspettiamo! Prendiamo in ogni caso spunto dal suo messaggio e cercheremo di migliorare ancora di più l'informazione di servizio", la chiosa netta e decisa di Autostrade per l'Italia.

Social infuocati

Mancini ha utilizzato Instagram per sfogare la sua rabbia e frustrazione ma secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli stessi social network hanno creato malumore e disagio al commissario tecnico dell'Italia. L'ex allenatore di Manchester City e Inter, infatti, è rimasto infastidito da un post di Stefano Sensi che tenuto a riposo precauzionale contro la Lituania ha fatto una storia su Instagram per rassicurare però tutti sul suo stato di salute. "Sto bene ragazzi, non ho nulla" , questo il criptico messaggio del centrocampista nerazzurro andato in tribuna contro la Lituania per un piccolo risentimento al polpaccio.