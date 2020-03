Le aziende alimentari: "Abbiamo scorte per un mese"

Pochi minuti dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte di rendere tutta Italia zona protetta, è partita la corsa ai supermercati da parte dei cittadini nonostante il presidente del Consiglio aveva specificato che non era prevista la chiusura degli alimentari. Un assalto ritenuto " ingiustificato " da Ivano Vacondio, che vuole tranquillizzare i consumatori italiani: " Abbiamo già vissuto la corsa ai carrelli quel lunedì di 10 giorni fa a Milano, con richieste che sono state il triplo di quelle ordinarie. Abbiamo fatto fronte allora, lo faremo oggi ". Sicuramente a casa è rimasto qualche dipendente per motivi di salute o di assistenza familiare, ma al momento non si ha alcuna notizia " di aziende ferme per la produzione o in difficoltà produttive, neanche dal punto di vista logistico ". La situazione è più complessa per quanto riguarda le spedizioni all'estero, ma i trasporti interni " funzionano tutti ". Qualora dovesse servire " l'industria alimentare italiana è in grado di aumentare la produzione ".

Mediamente si hanno scorte per un mese: " Il 75% della materia prima che le nostre imprese alimentari trasformano è italiana, solo un quarto proviene dell'estero ". Per il restante 25% si potrebbero avere delle difficoltà: verso la fine della settimana si dovrebbero avere maggiori informazioni a riguardo. " So che Bruxelles sta già pensando a un intervento per rimuovere ogni rischio da questo punto di vista ", ha però annunciato.

"L'Europa ci aiuterà"

Il presidente di Federalimentare, nell'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, ha parlato anche degli effetti che il Coronavirus provocherà all'industria alimentare: relativamente ai consumi interni " ci sarà un travaso dalla spesa fuori casa a quella in casa, per cui non mi aspetto cali sostanziali ". Un riflesso più forte vi sarà sui consumi turistici " che in Italia valgono 30,5 miliardi fra turismo nazionale e straniero ". Pure il fronte dell'export ne risentirà: " Avevamo davanti un' autostrada sui mercati internazionali, se i consumatori stranieri decidono di non comprare più i nostri prodotti perché sono preoccupati per la loro salute per noi diventa un problema enorme. Più grande dei dazi, che fanno solo aumentare i prezzi ". Le previsioni parlavano di una crescita del nostro export alimentare tra il 7 e il 10%, ma il timore è che il risultato possa essere da " zero virgola ".