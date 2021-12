"Aziona il cervello", "Presuntuosa". Scatta la "rissa" in tv

Ancora scintille in diretta a Non è l'arena. Il programma condotto da Massimo Giletti, in onda ogni mercoledì su La7, è tornato a trattare il tema dei vaccini dando voce ai due schieramenti opposti: da una parte chi sostiene convintamente la necessità di sottoporsi alla vaccinazione, dall'altra chi continua ad avanzare dubbi sul siero contro il Covid-19. Il dialogo però non sempre riesce a planare su toni pacifici e, viste le divergenze profonde, anche ieri sera è scoppiato inevitabilmente il caos in studio.

La lite in diretta

Nella platea degli ospiti anche Francesca Donato, europarlamente che ha abbandonato la Lega ed è rimasta senza gruppo al Parlamento europeo. La Donato ha espresso più di qualche perplessità sull'efficacia del vaccino, provando a smontare la narrazione per cui solamente i no-vax finiscono in terapia intensiva e rappresentano un grave pericolo: ha fatto notare che anche una parte di vaccinati risulta positivo al Coronavirus e finisce per avere conseguenze non banali dal punto di vista dell'ospedalizzazione.

Le sue teorie però sono state fermate bruscamente da Sandra Amurri. " Perché parla senza sapere di cosa parla? Prima di parlare dovrebbe azionare il cervello ", ha detto chiaramente la giornalista irritata. Pronta la replica seccata della Donato, che si è voluta difendere dall'attacco ricevuto: " Lei è molto presuntuosa. Se lei mi insulta non le faccio finire la frase... ". La Murri a quel punto ha lamentato di non essere riuscita a portare a termine il suo ragionamento: " Quello che faccio lo decido io e non lei. Mi auguro che lei il cervello ce l'abbia... ".

La provocazione

La Murri si è scontrata anche con Zeno, no green pass di Milano. La giornalista, dopo essersi ricordata di essere in studio con un non vaccinato, ha deciso di indossare la mascherina nonostante la notevole distanza di sicurezza rispettata dai due. Una provocazione che però non è stata digerita da Zeno: " Io ho fatto il tampone, con me può stare tranquilla. Sono qui con un green pass, con un tampone negativo. Lei ha fatto il tampone prima di venire qui? ".