Fanno il bagno nella fontana a Firenze: il degrado dei turisti

La fontana del Nettuno a Firenze utilizzata come una piscina. Con tanto di bagnanti in costume pronti a sguazzare nelle acque del cinquecentesco monumento. L'incivile follia di fine estate è avvenuta in pieno centro storico: nella celeberrima piazza della Signoria, due turisti di nazionalità belga sono stati identificati e multati dopo che - nella mattinata di ieri, 28 agosto - avevano scavalcato le recinzioni e si erano immersi nella suddetta fontana.

La bravata, secondo quanto riferito dallo stesso Comune di Firenze, si è consumata attorno alle 7.30, quando gli agenti del corpo di guardia erano stati allertati dal sistema di allarme anti-intrusione e dalle varie telecamere di sicurezza accese in quella zona di interesse artistico e turistico. Osservando dagli schermi cosa stava accadendo, gli operatori hanno notato due persone in costume da bagno che si apprestavano a "tuffarsi" nella fontana del Nettuno come se nulla fosse. A quel punto, è scattato l'intervento degli stessi agenti con l'obiettivo di interrompere quel gesto dissennato.

Al loro arrivo, le guardie hanno sorpreso i turisti di nazionalità belga ancora bagnati e con un asciugamanto indosso. Proprio come avviene in piscina, i due avevano con sé non solo il costume da bagno ma anche un telo per coprirsi dopo la refrigerante immersione all'ombra di palazzo della Signoria. Non è dato sapere come i giovani (rispettivamente di 24 e 26 anni) abbiano giustificato quella loro azione: nei loro confronti è stata emessa una multa da 160 euro.

Per il capoluogo toscano è l'ennesimo episodio di inciviltà nonché un ulteriore campanello d'allarme. Nei giorni scorsi, sempre in città, si era verificato un fatto ben più grave per quanto violento: un diciottenne italiano era stato aggredito da una baby gang di stranieri, tutti attorno ai vent'anni. Accerchiato e colpito con calci e pugni, il ragazzo è finito in ospedale con diverse ferite.