"Adesso scrivi Lopalco". Il "santino" al paziente che imbarazza il "prof"

Il cavallo di battaglia della campagna elettorale per le prossime regionali è senza dubbio la salute. In piena pandemia si è assistito a un passaggio dei medici dalle corsie d'ospedale alle sezioni dei partiti politici come mai prima d'ora. Anche in Puglia ha creato molto scalpore la candidatura di Pierluigi Lopalco, epidemiologo e responsabile del coordinamento della Regione Puglia per le emergenze epidemiologiche durante la pandemia. Lopalco ha deciso, a luglio scorso, di candidarsi in una lista al fianco di Michele Emiliano e ora porta avanti la sua campagna elettorale.

Con la salute delle persone, però, non si scherza e questo Michele Emiliano dovrebbe saperlo. A riguardo è scoppiato in Puglia il caso di una paziente oncologica di Bari che ha ricevuto per posta l'invito a un convegno dal titolo: "Covid-19: pandemia e tumori, scenario presente e futuro nel nostro territorio". All'interno della busta c'erano i "santini" elettorali di Pierluigi Lopalco. " C'è posta per me - scrive la donna su Facebook e continua - Vedete un po' cosa ci si inventa per ottenere voti da pazienti oncologici ".

La vicenda è stata messa in evidenza da Fratelli d'Italia che ha presentato un'interrogazione parlamentare per capire come mai siano stati utilizzati i dati sensibili di una paziente oncologica e se come lei anche altri abbiano ricevuto la stessa lettera. " È una grande scorrettezza, non si può attingere ai dati personali dei pazienti oncologici. Voglio capire cosa è successo, come sono venuti in possesso dei dati e come sono stati utilizzati. Sto portando avanti questa battaglia a tutela di tutti i pazienti oncologici. Noi non siamo interessati a parlare dell'episodio in sé o della donna che non pensava che il suo post potesse avere una condivisione così ampia anche a livello mediatico, ma noi siamo interessati a capire la filiera delle responsabilità " ha detto a ilGiornale.it l'onorevole Marcello Gemmato, coordinatore regionale pugliese di Fratelli d'Italia.

Parlare con la donna neanche a parlarne. " Ha chiesto di lasciarla stare e che ha sbagliato a pubblicare il post " ha dichiarato ancora Gemmato. Sul caso si è anche espressa Giorgia Meloni. " Vorrei tanto sapere se Michele Emiliano sia a conoscenza di questa speculazione sui malati che si verifica in Puglia. È normale che una paziente oncologica riceva per posta pubblicità elettorale con tanto di indicazioni di voto per l'ex capo della Task Force pugliese per l'emergenza covid-19, Pier Luigi Lopalco? " chiede in un post su Facebook la leader di Fratelli d'Italia e conclude: " Fare campagna elettorale in questo modo è una vergogna e una grande mancanza di rispetto per chi sta combattendo una difficile battaglia. ".