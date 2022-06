Basma come Saman? La pista delle nozze combinate dietro la scomparsa

C'è l'ombra di una eventuale fuga dalle nozze combinate dietro la scomparsa di Basma Afzaal, la 18enne di origini pakistane residente a Galliera Veneta, in provincia di Padova, di cui non si hanno più notizie dal 31 maggio. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi di un allontamento volontario: la ragazza potrebbe trovarsi all'estero in compagnia di un persona conosciuta online. Le prefetture di Padova e Treviso hanno fatto scattare il protocollo per le persone scomparse.

La scomparsa

A denunciare la scomparsa di Basma Afzaal sono stati i genitori e altri familiari. La giovane, che frequenta l'istituto professionale "Lepido Rocco" di Castelfranco Veneto (Treviso) ha fatto perdere le proprie tracce dalla mattina del 31 maggio scorso dopo essere uscita di casa per recarsi a scuola. L'ultima volta sarebbe stata avvistata all'esterno di un bar "Roma" di Castelfranco, vicino alla stazione delle corriere, pressappoco alle ore 9.30. I dettagli relativi all'abbigliamento che la ragazza avrebbe indossato quel giorno - una maglietta nera con una riga bianca, scarpe alte bianche e zainetto sulle spalle - sono stati forniti dal cugino con un appello diffuso sui social. " Buonasera a tutti, mia cugina il 31 maggio è scomparsa a Castelfranco Veneto, l'ultimo avvistamento è stato al bar Roma di Castelfranco Veneto alle 09.30 del mattino. - si legge nel post - Da lì purtroppo non si è saputo più nulla sulla sua posizione. Abbiamo provato a chiamarla dal suo cellulare ma risulta spento. Portava con sé uno zaino e indossava scarpe alte bianche; una maglietta nera con una riga bianca; ha 18 anni, è alta all'incirca 155 cm ed è di carnagione scura, etnia pakistana. Si chiama Basma ed è di Galliera Veneta. Lascio a fine post una sua foto che può risultare utile nella ricerca. Il giorno della sua scomparsa abbiamo fatto segnalazione ai carabinieri che ora stanno indagando. Vi invito cordialmente a condividere il post. Se avete sue notizie ci dareste una grandissima mano, nel caso in cui la vedeste chiamate il 112. Vi ringrazio ”.

Le indagini