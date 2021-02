Bassetti, pietra tombale sul lockdown: "Vi dico perché non ha senso"

Intervenuto su Rai Radio1 a “Un giorno da pecora” , il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha espresso il suo parere sulla possibilità di un eventuale lockdown.

Bassetti: "Inutile adesso un lockdown"

Secondo Bassetti, un lockdown nazionale, richiesto a gran voce da alcuni suoi colleghi sarebbe a questo punto inutile. Meglio allora azioni mirate dove si presentano delle situazioni preoccupanti. Il professore ha anche nominato la rivista scientifica Lancet, la più prestigiosa a livello mondiale, sulla quale è stato pubblicato un articolo che metteva in dubbio l’utilità di un lockdown generalizzato, il quale “ha avuto un senso un anno fa, forse. Ma la scienza non è dalla parte del lockdown generalizzato, puntando piuttosto su cose molto settoriali, rapide, chirurgiche dove ci sono situazioni che destano preoccupazione” . Come ha riassunto Bassetti.

Ci sono però paesi come Israele e la Germania che stanno prendendo in considerazione l’idea di richiudere tutto, indistintamente. Per contro, Bassetti ha asserito di poter citare una decina di altri paesi che invece non stanno facendo così, primo fra tutti gli Stati Uniti. Ha inoltre aggiunto che secondo i sanitari israeliani, con cui il professore si è detto in contatto, il lockdown non ha funzionato.

Interventi conconrdati con la politica

L’unico servizio che fino a questo momento è realmente servito è stato quello della