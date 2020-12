Bassetti: "Pranzo Natale? Più sicuro in ristorante che a casa"

Restrizioni di Natale sotto l'albero addobbato degli italiani, ad intervenire per dare un proprio giudizio sulle misure adottate dal governo giallorosso ed a fare un punto sull'emergenza Coronavirus nel nostro Paese è il professor Matteo Bassetti.

Ospite di "Carta Bianca", trasmissione in onda sulle frequenze di RaiTre e condotta da Bianca Berlinguer, il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova ha voluto esprimere le proprie opinioni in merito alla questione senza porsi alcun problema a farlo davanti al sottosegretario Dem alla Salute Sandra Zampa, ovvero colei divenuta celebre soprattutto dopo il "parentometro" da adottare per limitare solo ai congiunti di primo grado il pranzo di Natale. Il virologo è certo del fatto che sia inutile ed anzi controproducente la serrata dei ristoranti durante le principali festività natalizie, dando ovviamente per scontato che le norme anti-contagio all'interno delle strutture ricettive vengano rigidamente seguite come previsto. "Facendo rispettare tutte le regole, è più sicuro un pranzo al ristorante che in una casa privata" , ha sentenziato senza troppi giri di parole il professor Bassetti, che si unisce quindi all'attacco già portato qualche giorno fa dal celebre giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa al governo in difesa della categoria dei ristoratori.