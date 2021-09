" Ho votato per Silvio Berlusconi, per Renzi, per Toti. Sto da quella parte, mi sento un uomo di centro ". A dirlo è il professor Matteo Bassetti, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, intervenuto ai microfoni di Un giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro su Radio 1. L'esperto si è espresso anche sul green pass: " È lo strumento per non chiudere più mantenendo una soglia di sicurezza ", ha spiegato.

"Mi sento un uomo di centro"

Matteo Bassetti non è certo un che "le manda a dire". Fin dall'inizio della pandemia, l'infettivologo non ha mai fatto mistero delle sue posizioni politiche definendosi un " uomo di centro ", libero e liberale. Lo ha fatto, ancora una volta, sulle onde radiofoniche di Radio Uno fugando gli ultimi dubbi (qualora ve ne fossero mai stati) sulle sue " simpatie " politiche. " Non ho mai nascosto le mie simpatie politiche come cittadino - ha dichiarato l'infettivologo nel corso di un intervento al programma Un giorno da Pecora - Sono sempre stato un moderato, un liberale. Io ho votato per Silvio Berlusconi, per Renzi, per Toti. Sto da quella parte, mi sento un uomo di centro. E oggi tanti elettori di centrodestra si sentono orfani, aver preso le posizioni prese da alcuni politici sui vaccini li ha allontanati dal loro elettorato ".

"Vaccini? Qualcuno mi ha deluso"

Da "uomo di scienza", e ardente sostenitore della ricerca, Bassetti ha promosso sin dall'inizio, e con perentoria concisione, la campagna vaccinale smontando coi fatti le teorie complottiste dei no vax. Proprio ieri, sul suo profilo Facebook, ha condiviso l'appello di un "antivaccinista pentito" nel tentativo di convertire gli attendisti (se è lecito definirli tali) del vaccino. Tra questi vi sarebbero anche alcuni politici che avrebbero " deluso " le aspettative dell'infettivologo. " Sui vaccini qualche politico ha preso delle cantonate ", ha continuato l'esperto ai microfoni di Radio1.

Il green pass