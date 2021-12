"Basta, ti butto fuori". E Bianca Berlinguer zittisce gli ospiti

Dopo lo scontro tra Andrea Scanzi e Alberto Contri della scorsa settimana, Bianca Berlinguer ha cercato di rimodulare l'impronta di Cartabianca eliminando la possibilità di toni troppi alti. Il coronavirus continua a essere uno dei temi portanti della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, che nella sua trasmissione cerca di dare voce a tutte le voci contrastanti della polemica in corso, ormai da tempo, su vaccino e Green pass. Ma il tentativo di tenere i toni bassi non è andato in porto come desiderato dalla conduttrice, che in più di un'occasione si è trovata ad alzare la voce per calmare la discussione tra Luca Telese e Francesco Borgonovo.

Francesco Borgonovo ha portato a Cartabianca la voce degli scettici sul Green pass. Il giornalista, però, si è scontrato con Luca Telese, che su questo tema è posizionato su un fronte totalmente opposto al suo, completamente a favore delle misure del governo e, quindi, anche del Green pass. I due hanno avuto un primo battibecco sui numeri della pandemia, che vengono speso interpretati, in un modo o nell'altro, per avvalorare l'una o l'altra tesi.

Ma Francesco Borgonovo è sembrato piuttosto teso nel corso della discussione, perché nel corso della sua ospitata il microfono gli è stato spento mentre ancora parlava. Un errore tecnico, stando a quanto affermato da Bianca Berlinguer, al quale però Borgonovo non sembra credere totalmente. I dubbi del giornalista nascono proprio dal fatto che, memore dello scontro della settimana precedente, Bianca Berlinguer ha promesso che in caso di toni accesi avrebbe chiuso i microfoni.

Questo ostacolo si sarebbe anche potuto superare, se non che a un certo punto Luca Telese ha preso il suo telefono per mostrare in favore di camera la curva dei decessi, per dimostrare le differenze (in meglio) rispetto all'anno scorso: " E Borgonovo parla, io non lo so... ". Ma la stessa Bianca Berlinguer ha criticato l'esternazione di Telese: " Borgonovo parla ed esprime la sua opinione. Qui decido io. Borgonovo lascia perdere, qui non è che decide Telese ". Ma Francesco Borgonovo ha colto l'occasione per tornare sul microfono sfumato poco prima: " Borgonovo non parla perché gli avete tolto l'audio mentre Telese pontifica da un'ora. Quindi Borgonovo saluta e se ne va ".