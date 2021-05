Bastoni incalza Sala: ''Ecco perché non può nascondersi...''

La festa dello scudetto interista diventa sempre terreno di scontro politico: al centro delle polemiche il sindaco di Milano Beppe Sala. Il richiamo della festa è stato troppo forte anche per il leghista Massimiliano Bastoni: ''Io sono un irriducibile. Non me la sarei persa per nessun motivo. Io non sono semplicemente interista: nelle mie vene scorre sangue nerazzurro'' racconta in un'intervista al Corriere della Sera.

Leghista di ferro, consigliere comunale d’opposizione a Milano, e in maggioranza al Pirellone, il suo nome è riecheggiato anche al concertone del Primo Maggio, quando Fedez l’ha citato nel suo monologo dal palco (insieme al collega di partito Luca Lepore). Max Bastoni è soprattutto interista fino al midollo: ''Avrebbero dovuto legarmi per non farmi andare'' . Assicura di non essere stato con i 30mila in piazza Duomo, bensì ''davanti al Castello. Sono un irriducibile'' .

Una foto lo ritrae insieme ai colleghi di partito Silvia Sardone e Stefano Pavesi, tutti con mascherina nerazzurra d’ordinanza. Immagine che ha provocato non poche polemiche:

''Io sono arrivato che la festa era all’inizio, e ci sono stato poco tempo. Non ho visto nulla di particolare, le persone avevano tutte la mascherina'' . Difficile però onciliare il fatto di aver partecipato ai caroselli con gli attacchi al sindaco Sala: ''Guardi che io non ho mai detto di vietare i festeggiamenti. Non me lo sogno nemmeno. Andavano però organizzati, questo sì. Sala non può nascondersi''.

A questo proposito le giustificazioni del primo cittadino non sembrano per nulla convincenti: ''Non può dire che i tifosi non si potevano fermare. Da sempre si organizzano eventi con centinaia di migliaia di persone. E che questo sarebbe accaduto si sapeva da almeno due domeniche. E che la festa sarebbe potuta avvenire domenica scorsa lo si sapeva almeno da una settimana. L’amministrazione doveva pensarci prima. Bastava allora sedersi a un tavolo con prefettura, questura, la società, i tifosi, e organizzarsi per disperdere le persone in vari punti della città, contingentarli'' . La stessa posizione è stata assunta anche dal prefetto, secondo cui si è fatto il possibile e non si poteva intervenire con l’idrante: ''Certo, infatti io dico che andavano preparati e comunicati prima quattro-cinque punti strategici della città da dedicare ai festeggiamenti, contingentando le presenze, dove sparpagliare i 30 mila che poi sono scesi in piazza. Si è parlato di San Siro, dell’Arena civica, poi certo piazza Duomo, largo Cairoli''.