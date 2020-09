Berlusconi ricoverato, il bollettino: "Il quadro è favorevole. I parametri sono rassicuranti"

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono in progressivo miglioramento. A confermarlo oggi è stato il bollettino riportato dal professor Alberto Zangrillo, esponsabile dell'U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele. Le parole del bollettino sono chiare: " Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti ". Il quadro clinico di oggi è in linea con quello di ieri. Il professor Zangirllo aveva infatti sottolineato ieri un quadro clinico in miglioramento: " Il presidente dottor Silvio Berlusconi è inquarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Ilquadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente conl’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitariaspecifica, associata a riduzione degli indici di flogosi ", aveva affermato il professore. Sostanzialmente il quadro infiammatorio prosegue nella sua regressione. Questa mattina, sempre fonti del San raffaele hanno fatto sapere che il Cavaliere ha trascorso una notte tranquilla.

E di fatto al quinto giorno di ricovero, la risposta immunitaria da parte dell'ex premier appare robusta. Nelle ultime ore al fiume di messaggi di auguri per una pronta guarigione si sono aggiunti quelli di Marcello Pera e di Roberto Maroni. L'ex presidente del Senato all'Adnkronos ha affermato: " Berlusconi? Gli auguro il meglio, sono certo che ce la farà, la sua voce sarebbe stata importante in questo momento. Lui - sottolinea l'ex senatore azzurro - è ancora un personaggio di primo piano ".