Zangrillo è ottimista su Berlusconi: "Sta reagendo bene alle cure"

Al terzo giorno di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, che sta curando Silvio Berlusconi da quando è risultato positivo al Covid-19, ha manifestato un "cauto ottimismo" . La situazione è sì "delicata" , ma il Cavaliere è "tranquillo" e soprattutto "sta reagendo in modo ottimale alle cure" .

Il decorso regolare

In isolamento come da protocollo, Berlusconi è senza febbre, continua la terapia prevista in questi casi ed è continuamente monitorato. "Le sue condizioni cliniche permangono stabili e confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo" , aveva già scritto Zangrillo nel bollettino diffuso ieri dalla struttura ospedaliera. Il leader azzurro è "blindato" nella stanza dove i medici gli hanno imposto di osservare il "riposo assoluto" . "Il paziente è tranquillo" , ha confermato anche oggi Zangrillo assicurando che l'ex presidente del Consiglio "sta reagendo in modo ottimale alle cure" . Il professore, che al San Raffaele dirige l'Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare, ci ha tenuto a ribadire che il "decorso (della malattia, ndr) è regolare" e, pur essendo una fase "delicata" , ha comunque manifestato "un cauto ottimismo" . "Che - ha sottolineato - non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile" .

La cura in ospedale